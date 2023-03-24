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鼓勵成為大谷翔平 勿輕率否定孩子
大谷翔平率日本隊拿下棒球經典賽冠軍，並獲選ＭＶＰ，成為如漫畫般真人勵志傳奇。在法務部擬修法刪除父母對子女「懲戒權」之際，恰可作為大眾思索「教育」方式範本。
大谷登場也可能遭到三振，熟悉他棒球路的球迷皆知，「二刀流」也曾受傷開刀。高中時，更因所屬球隊在預賽遭淘汰，沒有參加過甲子園全國大賽，逆風卻沒有挫敗大谷志氣與發展。外人雖無法深入他家庭生活，但可肯定的是，大谷絕非在否定中成長的青年。
與其爭論懲戒與管教分際，不如反思我們是否把孩子視為獨立個體？
在稚幼未解世事時，如何去啟發他們而又不傷自尊。成人必須明瞭，成為家長並不代表全知全能，不要輕率地否定孩子，人人都有不知與未解的領域；為了安全與禮儀，當然可以畫線戒告，但絕非輕易體罰，甚至言語暴力。
鼓勵孩子成為大谷，並非要求他們爬上世界頂端，而是陪伴他們穿越生命中挫折；在平常，也能有英雄般韌性。若能養成大谷般視野，孩子也能從志趣中跟世界互動。
成人與孩子、教與學，應共同感受活著的喜悅，非糾結於暴力苦痛。
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