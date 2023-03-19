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勞保財務危機 大法官怎麼看？

聯合報／ 江一豪／律師（新北市）

面對外界逼問，行政院長陳建仁日前提出，將於明年編列一千億預算撥補勞保，未獲好評，理由在於將排擠其他政事支出；勞保現制的財務失衡，亦非透過撥補所能挽救。

行政部門遲遲不肯提改革方案，還夸言「撥補也是一種改革」，毋寧是「拖過任期就事不關己」心態使然。

最新精算報告推估，至二○三一年將虧損一．一五兆元；若現制不變，自三九年起，老年給付每年支出一兆元以上，顯非每年約二兆中央政府總預算所能負擔，而這也是撥補侷限。

進一步看，勞保財務危機，攸關憲政問題。根據國發會人口推估報告，台灣二○二五年進入超高齡社會，必將對勞保財務造成衝擊。現行制度根本無法永續經營，有負憲法委託實施社會保險意旨。

繼之，政府不斷以預算撥補勞保，勢將隨著收支短差擴大排擠其他政事支出，或必須舉債支應，亦不利於未來世代負擔。也就是說，勞保陷年輕世代與下一代自由權利，於高度不確定風險中；將制度設計錯誤負擔轉嫁於未來世代，違反世代正義原則。

此外，年金改革後，公務人員退撫制度至少能穩定運作一個世代，但勞保基金預計於二○二八年用罄。當軍公教年金制度以「減少給付」作為改革手段之一，維繫勞保基金財務安全，迄今卻僅有預算撥補一途；政府在年金政策上僅犧牲特定族群？有違平等原則及其衍生之體系正義之虞。

他山之石可以攻錯。德國聯邦憲法法院於二○一○年作成「赫茲法案ＩＶ」判決，改變向來尊重立法及行政裁量立場；要求立法者應以詳實數據、社會發展狀況，提出具論理基礎的政策決定與立法理由。若立法者無法提供足夠說法供檢證，即有違憲疑慮。

歷四屆總統、立法院皆未能完成修法，僅能以杯水車薪式撥補卻不願直面改革，凸顯我國代議政治「只看下一任，不看下一代」流弊。面對行政機關怠惰與抗拒，在野黨應善用憲法訴訟法關於立委聲請釋憲權利，就國家重要制度發生嚴重失靈，且有違憲之虞時，引進司法機關適時糾正。

時值有四席大法官將重新提名，若在野黨真能提出聲請，大法官應把握此一契機，檢視並督促立法和行政部門，回應釋憲者守護憲法的角色，而非僅袖手旁觀。

大法官 釋憲 軍公教

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