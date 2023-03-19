名家縱論／啟動新憲政工程

比起疑美論的起手式，民進黨賴主席以參選總統為由請辭大法官提名審薦小組召集人，若真是出於對民主憲政的忠誠，我要大大點個讚。憲政工程本來就不一定要動到憲法，希望還在暢玩過山車的最大在野黨，也能看到我們民主的結構問題，立刻加入推動改革。

簡言之，司法院、監察院、考試院、通傳會、中選會都是承擔特定憲政功能的獨立機關，幾十年的實踐顯示，它們共同的問題在因選任方式不當，都已變成很難獨立的獨立機關，使得本應是美國學者Tushnet所說護持民主的新第四部門，實際上反而成為民主的危險源。

現代民主分權體制的核心結構原則是多數統治，而政黨就是在多元流動社會可使各權力機關在此原則下共同運作的必要串聯組織。但是，我們又會需要一些獨立於執政多數的機關，以保護少數人權及政治競爭的公平，防止權力腐化僭越，維繫文官體系的穩定、效率與中立，建構言論多元的環境與各種參政管道的公正開放等，以遏制多數統治暗藏的民主自我顛覆危險。怎樣兼顧多數統治原則與獨立機關的防微杜漸，絕對是所有民主體制共同面對的考驗。

民主理論家在思考如何讓獨立於政黨的獨立機關有效運作時，很早就發現仍繞不出政黨因素，只是如何適當運用而已，真正能為獨立部門摘掉政黨符碼的，只有政黨。最早提出此看法的是現代社會學的領航者韋伯，他認為在黨同伐異的國會要使彈劾權仍能有效發揮，只有使少數黨議員掌握關鍵性角色一途，二戰後德國國會的議事規則總是讓綠黨這樣的小黨主導彈劾程序，即源於此一思維。德國戰後重建決定把民主憲政的維護重任交給憲法法院時，其憲法並未規定國會如何選任這個新法院的法官，但主政的基民基社黨在制訂相關法時，主動設置了三分之二多數才能選任的高門檻，使得法官人選始終都能保持意識形態的平衡，而贏得社會普遍信任。

獨立機關的跨國研究顯示，儘管組織上仍有相當多樣的設計，但不能沿用一般落實多數決的原則，可說已有高度共識。此所以我常用最簡單的方式來描述讓我國民主停止沉淪的解方，就是三分之二這個魔術數字。真正動手做，各機關的問題當然還是有很大的差異，不能完全套用同一種組織模式，借鑒外國的成功經驗，也要充分考量許多條件的限制。比如德國憲法法院法官的選任並沒有諮詢同意的程序，直接付諸黨團協商，在政黨公信力不高的我國，保留審薦小組公開徵求的傳統，還是較妥當。改革的重點若放在同意門檻的提高，應已可帶動良性的改變。

大法官制度還有一個嚴重問題是人數過多，為此修憲可能政治成本過高，若因高同意門檻的設置而能實質減少若干，也可實質解套。所以賴主席辭退而由前司法院長翁岳生代理，應只是啟動改革的第一步，審薦小組若仍只能與立院普通多數決的同意程序對接，在遴選的思維上一定不會有太多改變，賴主席如果能以結構改革為念而儘速推動相關程序的修正，甚至一氣呵成對其他獨立機關做相同調整，立刻就能展現一位政治領袖的高度。

我知道很多人現在期待的是抗中和反戰的對決，誰還要管什麼民主的結構改革。但環視我們所處的世界，真的還能用民主專制、抗中和中這樣黑白電影的意象來描述嗎？專制國家的危險固然歷歷在目，民主國家的腐敗、無能和墮落真的只見於新興民主體制？民主的民粹化，司法的政治化，只是土耳其、匈牙利、以色列這些國家才有，「前段班」都是模範生？只看政客名嘴巨賈的翻雲覆雨，皮裡陽秋，誰又敢說我們這樣淺薄的民主能走多遠？所以我還是期待看到一些實質的改革，請所有想做國家領導人的，趕快拿出你們完整的規畫。

（作者為政治大學講座教授）