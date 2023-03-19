星期透視／提名要一新耳目 藍不妨以美國為師

國民黨為因應明年立委選戰，宣布成立「中央選戰策略會報」，成員名單甫公布便引發強烈批評。由於無法對批評提出具說服力解釋，黨秘書長昨天宣布停止選策會運作。事件或許落幕，但整個過程也暴露國民黨決策草率與對發展方向的迷失。

選策會透過中常會授權，負責研議最有利勝選與選情發展的提名策略，以因應各選區選情環境，並制定提名作業時程及促進協調整合。若有多人爭取提名難以協調，選策會也可以建議初選決定。黨秘書長表示，「初選辦法一直都在，且行之有年，原則六月底前所有選區完成提名作業。」套上「因應各選區選情環境」的大帽子，選策會引進了不少具有爭議且年紀稍長地方人士，造成黨內外譁然。

既然爭議解決辦法一直都在且行之有年，外人難以理解何以要畫蛇添足成立選策會惹來一身腥？尤其，選策會宣布停止運作後，黨秘書長表示將回歸原有黨內機制處理提名事宜，可見黨內機制並未失能，成立選策會架空黨組織只凸顯領導人面對政黨競爭時的慌亂失措。

說穿了，國民黨成立選策會，應該是受到民進黨成立「二○二四大選提名策略小組」啟發，認為對手成立組織號召黨內團結，國民黨也不該落於人後。但國民黨未曾深究的是，民進黨內派系各擁山頭，為避免內鬥撕裂確實有必要成立小組進行整合，故小組成員相當著重派系平衡。國民黨內派系對立不如民進黨嚴重，設立選策會反而治絲益棼。

台灣的憲政運作採行政與立法分立體制，由於總統掌握資源龐大，黨組織設計與運作多遷就行政權，相對忽視立院運作的必要配套，造成立法機構宛如行政體系的附屬立法局。首創三權分立的美國，在南北戰後便感受到黨的集權領導會對國會獨立性造成威脅，故而遠從一八六六年起兩黨便各自成立國會的競選委員會（類似國民黨的選策會），針對政黨的發展訪求人才選入國會。由於兩黨競選委員會，乃以國會政黨發展為重點，故成員均由國會議員組成，並由其中一人擔任主席。研究美國政黨的學者嘗謂，美國其實是六黨政治，因為總統、參院、眾院各擁兩個相互獨立競爭的政黨。

國會可以運用的資源畢竟不如行政體系，要建構獨立的政黨體系談何容易。故而，一個半世紀以來擔任競選委員會委員的首要工作便是募款，募得的經費則用以補助議員選舉開支。換言之，擔任委員等同幫議員同僚作苦工，為了感謝委員的付出，兩黨均同意重要國會職位出缺時，委員享有優先遞補權。由於募款費神費力，委員多由年輕議員擔任，競委會主席在國會的權勢排名上不高，但卻是年輕新秀政壇爬升的終南捷徑。

國會政黨掌握獨立經費，為維持政黨戰力便較敢於提拔年輕候選人。二○○八年共和黨競委會推出「青年戰士專案」（Young Gun Program），提名五位年輕候選人挑戰現任者，結果初試鶯啼便有四人達陣。黨提名若由行政體系操控，世代交替的腳步必將遭到延擱，因為黨組織須為大選布局，常會遷就缺乏政績的現任者續任。在野的國民黨無權無錢，若要推動改革讓選民耳目一新，不妨以美國經驗為師，讓立院黨團享有更多決定未來同事的空間，而非跟著民進黨腳步拿香跟拜。

（作者為文化大學政治研究所教授）