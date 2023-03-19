美中消長 我應調整腳步

大陸外交部證實，習近平應普亭邀請，將於廿至廿二日赴莫斯科進行國是訪問。習此次出訪舉世矚目，不但因為中俄關係發展對國際局勢有重大影響，更因中共是唯一有可能調停俄烏戰爭的要角。習近平此行能否為俄烏戰爭畫下句點，成各界最關注事項。

俄烏戰爭已一年多，雖然美國及歐洲國家力挺烏克蘭，卻未能扭轉戰局。歐洲國家受戰爭影響苦不堪言，在多方謀和無果下，只能期待中共發揮影響力，促使俄國撤軍止戰。中共為此曾發布《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》。雖未能立即促成俄烏停火，但已使中共成為全球和平的領導者。

大陸外交部表示，習近平此次訪俄是為和平而去。正好與拜登二月廿日造訪烏克蘭，形成強烈對比。拜登在烏克蘭宣布增加五億美金軍援，完全是以戰止戰作為。習近平則是以謀和為目標。美國主戰，中共主和。以人類和平相處價值觀衡量，美中相較高下立判。習近平宣稱訪俄是為了和平而去，使中共站在道德與國際正義制高點，勢將大幅提升中共國際地位。

中共外長秦剛十六日與烏克蘭外長庫列巴通話。秦剛表示，中方願與烏方合作，著眼長遠，共同推動兩國關係持續穩定發展。對於俄烏戰爭，秦剛希望各方保持冷靜理性克制，無論有多大困難和挑戰，都不要關死政治解決的大門。中方將繼續為停火止戰、緩解危機、恢復和平發揮建設性的作用。

美國及西方國家始終擔憂，中共在俄烏戰爭中支援俄羅斯，但是從秦剛作為看，中共也希望與烏克蘭維持友好關係，不會一面倒向俄羅斯。正因為中共同時與俄國及烏克蘭維持良好關係，才有可能獲得俄烏雙方信任。

三月十日，在中共斡旋下，沙烏地阿拉伯與宿敵伊朗恢復邦交，充分顯示與美國相較，中共更能獲得相關國家信任，大幅提升中共國際聲望。也使中共一舉取代美國在中東地區領導地位。如果習近平此次訪俄，能夠為俄烏戰爭帶來和平方案，將使中共國際地位如日中天。由於各方對調停俄烏戰爭無計可施，即使習近平未能成功，也不會遭到責難。

在美中較勁下，東升西降之說甚囂塵上。如今看來，美中在國際間聲望及影響力，此消彼漲已是難以逆轉趨勢。台灣在美中間，眼看中共不斷提升國際地位與影響力，是否應該超前部署，及時改善兩岸關係，調整一味倒向美國的政策，值得當政者深思。