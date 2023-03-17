9026路線困境 公共運輸崩盤縮影

往返基隆市大武崙與台北市南港轉運站的國道客運九○二六路線，自新業者接手兩個月來脫班嚴重，乘客久候，爭議背後牽扯中央地方權責與朝野政治人物勾心鬥角，問題治絲益棼。

基隆通勤民眾回家的路愈來愈遠，與其就遠在天邊的基隆捷運大打口水戰，倒不如務實解決基隆人安心搭車回家的難題，關鍵是九○二六路線還有救嗎？

九○二六等國道通勤路線普遍有著去程熱門返程冷清的單向性失衡現象，同時兼具乘客過度集中，早晚運量高峰的M型化結構。表面上，乘客眾多甚至經常滿座，但從經營層面看，營收或經營績效並未如外在風光。十分現實，若非九○二六路線長期虧損，原經營客運公司不會在開通行駛十二年、營運許可屆滿到期，便放棄續營。

去年底選舉前，台北市前市長柯文哲與新北市長侯友宜聯手送出大紅包，雙北市區公車自十月一日起每段次運價調漲逾三元，但票價維持不變，十六‧一％漲幅概由雙北市府吸收，配套條件為「每漲價一元司機加薪兩千元」，雙北市區公車駕駛同步每月調薪六千元，堪稱歷來最大手筆加薪。如同事前預料，這成了壓垮北台灣其他客運業的最後一根稻草！

客運業缺工，是整體服務業人力短缺其中一環，現有職業大客車駕駛年齡偏高，加上嚴重塞車拉長工時等不利勞動條件，很難吸引年輕新血投入；再受多元化計程車、Uber與外送等新興產業磁吸轉職，第一線駕駛不足困境雪上加霜。雙北市區公車駕駛加薪六千元後，加劇同業間挖角跳槽，通勤國道路線駕駛早出晚歸，又有離峰中退沒車班開的劣勢，人力流失最為嚴重。

九○二六接手業者脫班久候引來民怨，監理部門按件累計開罰，屬治標不治本，現階段沒有任何業者有能力或有意願收拾爛攤子。基隆市政府放話承租遊覽車疏運乘客，事實上，三條Ｒ字路線近百班次公車去年底臨時停駛，前市長林右昌曾經祭出同一招，指示市府公車處採購新車並招聘司機，同時租用民間遊覽車應急支援，提供民眾免費搭乘。公車處駕駛員係福利比照公務員的穩定飯碗，這一波招募行動又從客運同業挖走不少人力。駕駛人力挖東牆補西牆，總有捉襟見肘的一天。尤其，地方政府開例接手經營困難客運路線，形同倒退回民營化前的舊時代；九○二六亂象，是全台公共運輸潰堤崩盤縮影。

中山高速公路基隆端起點的中興隧道，是通勤通學民眾返回基隆的地標，看到隧道就知道快到家了。隧道似乎愈變愈長，客運乘客遲遲看不到隧道盡頭的光明！