基捷建設 別人走茶涼

無論基隆捷運有沒有進入基隆市區，鐵路與捷運是不是併軌，各期環境影響評估結果等有關議題，畢竟還是紙上作業階段，未來走向如何不得而知。

看在多數基隆通勤族的眼裡，議題內容淪為政壇口水戰的戲碼，且赤裸裸的政治操作根本無助回應基隆市民的需求。最近的發展是，現任內政部長先以地方自治監督者角色，對現任市長的看法指指點點。當論點被質疑為人走茶涼時，上級監督機關就遁入行政院部門體系，要求交通部與基隆市就分擔經費進行協商。至於地方政府財政承擔能力能否再因應市民的需求與城市未來發展，就如海洋廣場的潮水起落，讓上天來決定。

基隆市民之所以殷殷企盼捷運，無非是現有鐵公路運輸方式，無法滿足多數需求。過去市民還可因發車地點與行車路線，另選擇定時定點的野雞車作為替代通勤方案。

現在即便有新開的公路運輸路線與增加的鐵路班次，但實際效用仍不敵每日固定塞車，與不定時誤點影響，使得多數通勤市民最後仍必須採取最原始方案：犧牲睡眠時間，早早出門，以免通勤影響考勤。這就說明基北通勤族，需要鐵公路以外的第三選擇。

重大公共建設的一致性，是市民的期待，更是建立都市長期發展的基礎。如果基捷能改變現有都市機能設定，改善長期城鄉發展不均，就有可能在現有基礎上，走出新的風貌。

當然，都市發展不僅仰賴中央政府在公共建設的投資，公共建設亦往往係地方政府最重要資源。多數善良國民都相信，政治人物提出公共建設的初心特重誠信。不會因升官就推翻自己過去主張或堅持，暴增的興建分攤經費，不會是壓縮地方財政預算空間，讓選前補助電動機車政見，變成芭樂票的陰謀，更不會是中央地方聯手做球給特定人增加聲量的政治操作。

反之，倘若所有基捷討論只圍繞在經費的數字，而不考慮基隆的整體發展，這種刻意操作地方財政負擔的手法作為聲量墊腳石，會不會讓人產生如下的歷史評價：萬條政見為選票，今是昨非為聲量，公共建設大撒幣，債留子孫哪有差，就不得而知了。