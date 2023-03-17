壓倒矽谷銀行 升息真是元凶？

上周五，大部分人都沒有聽過的加州「矽谷銀行」突然倒閉，被美國聯邦存款保險公司接管，大家認為這是因為聯準會一連串升息造成的後果；不過，升息真的要為此負全責嗎？其實大家都只是見樹不見林，矽谷銀行會突然倒閉，主要來自於該銀行幾乎沒有實際風險管理行動，加上金融監理單位失職。

美國有三個金融監理單位，聯準會、美國貨幣總稽核辦公室，及聯邦存款保險公司，單單聯準會的金檢單位就約有四千多人，再加上另外兩個政府單位金檢人員，有很多銀行金檢專家在裡面服務，居然會沒有事先看到一些很明顯注定會出事的徵兆，令人不解。

矽谷銀行是一個非常非典型的銀行，存款集中在少數客戶中，它的存款戶大多都是創投公司及新創科技公司，由於疫情期間，大量資金湧入私募股權基金及創投，因此一年內，矽谷銀行資產增加一千億美元，資產膨脹太快是個嚴重警訊，可是金融監理單位卻視而不見，公司存款戶的存款金額都很大，因此存款戶裡只有十％的客戶受到存款保險保護，這注定很容易造成擠兌，這也是金檢單位很容易看到的風險。

矽谷銀行的資產配置，也非常傾向於長期債券，一般銀行會把資產一部分放在長期債券，可是不會像矽谷銀行放如此多，遠超過一般銀行標準，金融監理單位也沒有警示矽谷銀行如此配置會有很大的利率風險，買如此多長債也不見得一定是壞事，只要做好風險控管，也不會損失慘重到導致銀行倒閉。

矽谷銀行幾乎沒有從事風險管理，二○二二年有八個月，該行沒有風控長，可是執行長卻還是風險管理委員會的一員，且該執行長在倒閉前都還是舊金山聯準會理事，會對風險管理沒有概念，也是令人不解。去年初，聯準會放話要升息對抗通膨，這對矽谷銀行持有大量長期債券而言，是個很大警訊，典型避險作法就是減少長期債券部位，或者是透過利率交換避險，可是矽谷銀行好像是沒有作為，最後因為客戶要大量提取現金，只好認賠約十四億美金出售部分長期債券，如此損失造成存款戶恐慌，進而造成擠兌。

總之，升息只是壓倒矽谷銀行的最後一根稻草，倒閉原因主要還是來自於矽谷銀行長期輕忽風險管理，加上金融監理單位事前不作為所致，美國聯準會也從此學到教訓，準備要加強金融檢理及設定更嚴格的銀行風險管理規則。