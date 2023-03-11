全球去美元化 道路險阻且漫長

憑藉強大經濟和軍事實力，及擁有八十％世界黃金儲備，二次世界大戰後美國建立布列敦森林協議，該體系核心是美元與黃金掛鉤，其他貨幣再與美元掛鉤。隨後針對歐洲地區馬歇爾計畫展開，使美元在歐洲扎根，進而走向全球。

然而，伴隨朝鮮與越南戰爭爆發，無底洞軍費開支，逼美國政府大量發行美元，美元隨即大幅貶值。為了止損，持有美元國家紛紛開始拋出美元買入黃金，加速美元貶值，同時也引來美國黃金儲備大量流失。重壓下，尼克森政府實行「新經濟政策」，美聯儲宣布美元與黃金脫鉤，布列敦森林協議瓦解。

為維繫美元核心貨幣地位，美元與石油結合。石油是世界上貿易量最大的交易商品，各國為購買石油，不得不準備美元儲備，導致對美元需求不斷增長；同時，石油輸出國用石油美元購買美國國債及相關金融產品，形成美元大量回流，美國不用擔心美元會出現貶值恐慌。

作為全球最主要流通性貨幣，美元已滲透到從國際儲備到跨國投資及全球貿易等所有領域，其匯率變化牽動著各國經濟與民眾生活。只是相應經濟體對美元依賴程度不一，由此決定各方去美元路徑選擇的差別。

首先是地緣政治衝突下的去美元。近年來地緣政治風險有增無減，尤其俄烏衝突以來，美國掛帥北約國家，對俄羅斯制裁不斷升級，逼俄羅斯在石油天然氣貿易中以盧布交易。美國對俄羅斯制裁結果，讓不少國家繃緊神經，積極強化本幣應用或引進非美主流貨幣，以分散對美元依賴風險。為此，除用人民幣從俄羅斯購買石油外，中國與沙烏地阿拉伯貿易也採人民幣。同時，俄羅斯與土耳其、土耳其與伊朗、印度與俄羅斯等彼此間許多貿易品種，都採用非美元貨幣交易。

其次是出於規避貿易制裁的去美元。源於貿易保護主義、單邊主義的貿易摩擦與衝突近年不斷，美國長臂管轄權肆意伸展，貿易制裁愈演愈烈，美元作為國際投資與貿易結算工具風險提升。基於對自身利益維護，伊朗與俄羅斯達成石油換商品協定，土耳其與伊朗以黃金交易石油；歐盟與伊朗創建ＩＮＳＴＥＸ結算機制；俄羅斯打造ＳＰＦＳ支付系統，金磚國家則有金磚支付系統，使全球支付體系碎片化。

去美元化國家大多數是謀求自身利益，如有對自己更多實惠的替代方案，比如美國進行金融援助與貿易支持等，那麼這些國家就很容易改變對待美元的立場。此外，美國與盟友間有許多利益交集，因此全球去美元進程雖加速中，但道路險阻且漫長。