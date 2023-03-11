日超寬鬆貨幣政策面臨考驗

日銀總裁黑田東彥任內最後一次金融政策決定會議，毫無意外決定維持超貨幣寬鬆政策；也維持負利率政策和交易所交易基金的買入。日銀一致投票決定維持政策利率在負○．一％不變，維持十年期日本國債殖利率目標在○％左右，並維持對未來政策路徑的鴿派指引不變。

隨著通膨率超過二％目標，日銀被迫加大債券購買力度，以捍衛十年期債券殖利率○．五％上限，代價是扭曲了殖利率曲線，使日本國債殖利率可能仍將面臨上行壓力，並導致債券市場功能紊亂。市場普遍認為，待植田和男四月掌舵後，日銀堅持殖利率曲線控制（ＹＣＣ）的日子不多了。

ＹＣＣ是央行控制國債殖利率的手段，屬於預期管理工具，與量化寬鬆政策相比，ＹＣＣ更偏重價格。只要引導預期得當，央行只需耗費少量彈藥，市場便會自發在臨界點位購入國債，使利率維持在目標位水平。此前，黑田修改ＹＣＣ，使日銀將十年期國債殖利率波動範圍，從○．二五％放寬到○．五％。

目前日銀持有日本國債總量占五十．三％，以致一直作為調控ＹＣＣ政策需要，這巨大持倉表示央行完全控制盤面，私人投資人稀少，市場流動性隨時可能枯竭。亦即，日本債券市場功能嚴重下降，日銀透過ＹＣＣ達成利率及日圓匯率目標效果，已愈來愈小。

幾十年來，日本養老基金和散戶都是國際金融市場不可忽視力量，尤其日本資金對外國債券持續需求，是發達國家債券殖利率常年維持低位的主因。因此，日銀政策或導致這些頭寸平倉，進而推動發達市場政府債券殖利率向上攀升。換言之，日本ＹＣＣ政策若逆轉，將加劇全球債券市場拋售，引發資金回流日本。同時，以日圓借貸為核心的套息交易將受影響，金融市場波動將變得極其劇烈。

日銀前總裁白川方明日前就認為，各國央行面對通貨緊縮「缺乏根據之恐懼」的過度危機感，採取超貨幣寬鬆政策值得商榷。超貨幣寬鬆本屬兩年左右短期性金融戰略，在日本卻持續十年，在超預期加強下，使日經濟市場功能下降，及日圓匯率價格扭曲。

愈來愈多觀點認為，日銀遲早將買光所有日本國債，貨幣寬鬆將迎來極限；為打消這種疑慮，黑田領導的日銀，開始引進負利率政策和長短期利率操作等副作用巨大政策。

今天，日本經濟從國外盈利趨勢不斷增強。光是去年下半年的分紅及利息等收益金額，按年換算超過五十兆日圓，短短十年間已暴增至原來二．八倍，相當於日本ＧＤＰ的一成。

當日本已成為「世界最大投資公司日本」時，未來日本金融政策不應只為龐大國債成本降低服務，更應為增強提升日本產業企業全球競爭力運作服務才對。

因此，繼續以超貨幣寬鬆政策維持低價日圓，是否仍最優先？日圓是否應該擺脫一三五日圓上下擺動魔咒，轉向一百日圓以下的高值匯率道路，讓日本經濟從「失落四十年」陷阱中蛻變脫困而出，的確是繼任央行總裁植田和男的首要挑戰。