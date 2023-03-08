世棒經典賽 外媒不看好 別妄自菲薄

第五屆世界棒球經典賽，今天在台中洲際棒球場閃亮登場。這一次預賽在台灣舉辦，我國有主場優勢，中華隊選手更都是一時之選。對選手而言，這是一份榮譽，但也是壓力。

本次外媒並不看好我們國家的比賽名次，這反而是好事。球是圓的，期許我們國手能以平常心面對，不要有太大的壓力，該出擊揮棒就出擊，被三振就三振，好好享受這一份榮耀和比賽，將壓力轉為助力，不要患得患失而礙手礙腳。勝敗乃兵家常事，最多只是輸球而已，下次再來。

我們有職棒，也不要妄自菲薄；不管對方是大聯盟或小聯盟，也不要管他是幾Ａ的，選好球再出棒，等四壞球保送上壘或逼對方投手投出紅中的球再出棒。功夫影星李小龍不也把外國身體魁梧、身材比例相差懸殊的彪形大漢擊倒在地嗎？

提醒教練團，過去我們有許多國際大賽，常常原本有很好的推進壘包及得分機會，都未能及時把握；該打帶跑沒有打帶跑，該觸擊強迫取分卻沒有強迫取分，沒有貫徹執行，白白錯失了先馳得點的機會，未能將壓力轉給對方，十分可惜，令人扼腕，請記得前車之鑑。

請放鬆心情好好比賽，祝福中華隊能旗開得勝，打出好成績！