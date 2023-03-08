拋棄成見 全民一起為中華隊加油

因疫情延宕兩年，第五屆棒球經典賽今在台中點燃戰火。中華隊將在萬千球迷期待下，對決巴拿馬隊，為晉級第二輪之路奮勇邁出第一步。

經典賽曾為我們帶來榮光，也令我們挫折絕望。二○○六年中華慘遭日本扣倒，只對大陸拿下一勝；二○○九年首輪三戰全敗打包，更成球迷椎心之痛。所幸二○一三年中華健兒奮戰雪恥，首度搶下八強門票，再次擦亮國球招牌，更激起棒球熱潮，帶動中職票房榮景；但二○一七年組隊百般受阻，旅外選手徵召不順，桃猿球團也不支援，預賽苦吞三連敗，再令國人心碎。經典賽扣人心弦，無不牽動球迷神經，讓球迷充滿期待。

過去四屆經典賽，中華戰績三勝十敗，尤其苦吞五連敗，國球地位搖搖欲墜，球迷無不殷切期盼今年扳回一城，順利前進東京巨蛋。各國為組最佳陣容參賽，徵召超前部署；中華隊組訓進度卻慢了幾拍。大聯盟台裔好手沒能說服披上戰袍，攻擊火力無由加成；旅美投手黃暐傑又因春訓婉拒徵召，投手戰力難免受損。但旅日好手返台，中職球星入列，整體實力並不算差，讓球迷滿心期待。

今年參賽的廿個國家，徵召了不少大咖球員，星度可謂歷屆最高；Ａ組另外四支球隊也不乏大聯盟球星，讓我隊晉級難度大增。根據大聯盟官網的預測，中華隊並不在前十強；另有外媒戰力分析將我列為第十五名，甚至評為Ａ組墊底；然在賽事中任何事都可能發生，球迷不必過於悲觀。回顧過去四屆賽事，美國隊眾星雲集，卻僅在二○一七年奪冠，其餘均未打進決賽，兩屆第二輪就遭淘汰。Ａ組強敵環伺，我雖不被外媒看好，但全力出擊加上主場優勢助威，未必不能突圍。

球員的奮戰，球迷不離不棄的支持，造就台灣棒球榮光，成為國人集體記憶。在政治紛擾中，排山倒海的加油聲浪，不啻是最純真的天籟；波浪舞畫出的弧線，更是最美的風景。不論你在場上觀賽或在電視機前收視，讓我們拋棄成見，用共同的語言吶喊，一起為國手們加油！