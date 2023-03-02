不打擦邊球 美軍艦要進駐台灣？

美國前白宮國安顧問波頓近期公開建議美國海軍應駐防我高雄港，配合近期許多台美軍事合作、外交互動新聞，更讓各界關注未來台美互動的發展。

事實上，過去美國海軍的船艦早已有靠港的紀錄。如二○一八年隸屬美國海軍的湯瑪斯號科學研究船，就有停泊高雄港的紀錄；二○一九年美國海軍旗下的莎莉萊德號海洋科研船，也在基隆港進行補給作業。雖然這些船隻不是第一線作戰軍艦，且是由美國海軍研究辦公室和美國大學協議，以大學研究人員主導操作進行海洋水文研究，並與我國大學進行學術交流的船艦，但事實上其卻是不折不扣的美國海軍船隻。因此廣義而言，美軍船艦已曾進入我國軍港，但並非主戰船艦。此舉自然讓中共認為美國是在打「擦邊球」，但也可視為美國對中共灰色地帶戰略的一種反制。

在戰略上，台灣本就會是地緣戰略中不可或缺的一環。無論是新竹樂山雷達發揮的監控能力或是在反潛作戰上，都與地緣戰略有關。但美國是否需要將作戰軍艦直接長期進駐我國軍港？便是值得反思的問題。畢竟對美軍而言，從日本的橫須賀、琉球群島以及近期與日本合作在無人島建立的基地，甚至和菲律賓重新協議增設四個新軍事基地，是否還需要進駐台灣？便是疑問。

對當前美軍而言，在預算的限制與戰略的改變之下，美國的海外基地不會和冷戰時的前進部署一樣，透過優勢兵力來達到嚇阻的目的；取而代之的是許多具有基本保補與後勤能力的中小型基地，部隊只要能在必要時機動進駐就可，因此美軍只要能確定台灣的海空軍基地能擁有上述能力即可。這也可能是美國透過海軍所屬船艦進港，以及在二○一五年美國海軍F-18戰機「因機械故障」而降落台南機場的原因。

就現實運作面，美國海軍作戰艦直接進港機會不大，但與我國海巡署簽有合作備忘錄的海岸巡防隊，或許會是可能選項。美國海巡的部隊規模與裝備都極為可觀，海上實力不亞於其他國家海軍，更具有司法警察身分，在打擊海盜、反毒、查緝人口販運上，都與我國警政機關有許多非傳統安全上合作機會。

當中共開始利用海警部隊作為控制周邊海域主力時，以警政合作為主體的台美海巡合作，是否會讓美國海巡船艦入港，甚至與我國海巡部隊進行聯合演訓？這些或許比軍艦入港更具可能。也代表未來美台除傳統軍事交流，類似執法單位的合作，可能也是未來發展方向。