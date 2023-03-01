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撥補醫療支出 減緩藥價調降壓力

聯合報／ 朱益宏／台灣社區醫院協會理事長、全民健康保險會委員（高雄市）

近日缺藥風波吵得沸沸揚揚，驚動政府高層，並且將缺藥的原因與四月一日即將實施的年度藥價調整掛鉤。本人代表台灣社區醫院協會長期參與全民健保政策，在此表達本人對於藥價調整的看法。

年度藥價調整的政策，始於一○二年全民健保開始實施的藥品支出目標制（ＤＥＴ）。政府訂定年度藥品支出目標，當年度如果藥費支出超過目標，由醫療服務提供者的一般診療勞務費用墊付，此乃健保給付對於醫界要一塊給八毛的肇因之一。第二年則調整藥費，以防止藥費支出失控。藥品支出目標自一○二年開始實施，每年均在年初調整藥價約卅至五十億，一一○與一一一年雖然藥品支出依然超標，但因受疫情影響，政府暫停藥價調整。今年疫情趨緩，因此健保署依法調整藥價，回歸疫後常態，本人表示支持。

全民健保自民國八十四年開辦後雖然沒有藥品支出目標的設計，但是健保署仍然二至三年會依照市場交易價格調整藥價，將藥品支出占健保總額支出控制在廿五％。但因藥界反應，每次藥價調整的實施日期與金額都無法預期，造成困擾，因此健保署從善如流，於民國一○二年開始實施ＤＥＴ，將藥價調整作業法制化，並滿足可預期性的要求。

二○二二年健保總額高達八千一百億，其中藥費約占廿九％，約二千三百億。參考世界各國，藥費占醫療費用支出為五至廿％，其中韓國二○二○年藥費占醫療費用支出約十七點一％。

細究台灣藥費占健保總額居高不下的原因，實乃分母（健保醫療費用）太低造成的假象，因此政府在年度調整藥費以控制藥品支出目標的同時，也應思考合理提高分母，讓ＤＥＴ合理呈現。特別是在去年政府稅收超徵，有三千八百億餘絀，是否能夠撥用部分金額來補足健保基金收入，也補充健保醫療費用支出；擴大分母，以緩減藥價調降的壓力。

當藥價超過ＤＥＴ目標，需要調整藥價時，應該考量調整的品項。須知，調整藥價乃是藥價支出重新分配的過程；重新分配時，會不會因為分配的不公平，造成部分藥廠重傷，部分藥廠未受影響甚至得利？在重新分配的過程中，如何配合政府整體製藥產業的發展，用每年二千三百億的藥費支出，合理的扶持本土製藥產業，又能兼顧民眾對於高價新藥的期盼？這雖然是個困難的抉擇，卻是政府展現施政能力的最好時機。

疫情 健保給付

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