藥價調整應分級 勿圖利大型醫院

自健保開始，就有所謂的藥價調查，但其中奧妙很大：小型地區醫院、診所、藥局的議價空間小，這些醫療院所的錢，被分配給使用多、議價空間大的大型私人醫院。

藥價調查是全國大約四百多家醫院，每年經衛福部指示要調查幾種藥品的價格，由健保署的藥品管理單位做全面性的月採購量調查及價格調整。在六、七年前，我就認為這種方式不對，提議改進，衛福部卻無動於衷。大型醫院採購量大，議價空間就大，但衛福部是以平均值計算藥價調降多少。大型私人醫院不怕藥價調整，反正調整後最吃虧的是基層的小型醫院和診所，所以藥價調查只是形式，是名正言順的圖利私立醫院。

部立醫院有部聯標管理，軍醫院有軍聯標管理，市立醫院有市聯標管理，退輔會醫院也有退輔會聯標管理，所以這些單位的藥價差固定，有時幾乎無利可圖。政府要做到公平、公正、合情合理，應仿效目前醫療單位分為醫學中心、區域醫院、地區醫院、基層診所等四層級，將藥價調查也分四層級，訂出各層級合理的藥價差。藥價調整要合理化就應分層級給付，且盡快落實分級醫療轉診制度及使用者付費。

藥價調整應合理化，不應在四個層級的醫療院所之間平均分配，導致嚴重圖利大型私立醫院。小型醫院用軍備競賽無法比，造成地區醫院剩三百七十八家左右。請政府勿再圖利大型醫院，社區醫療是醫療體系的中堅分子，請政府三思。