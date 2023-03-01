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解決缺藥 又靠大撒幣？

聯合報／ 張裕昇／藥師（高雄市）

一九九五年台灣每人每年平均門診次數為十點五次，一九九九年增加為十二點三次，二○○四年時飆升到十五點五次，十年間門診費用暴漲四十六％。二○一七年衛福部公布「二○一七年群體衛生福利品質指標報告」，ＯＥＣＤ（經濟合作暨發展組織）國家每人一年平均看病不到五次，台灣人每年看診次數為ＯＥＣＤ國家的三倍以上。

二○一一年藥師公會全聯會根據社區藥局的廢棄藥物調查推估，國人一年丟棄的藥品數量至少一百卅六噸，將這些藥物堆疊起來，相當於五棟台北一○一大樓。

二○二○年就醫次數王，一年內就診八三九次，等於每天至少就醫二次以上；三點三萬人就醫次數超過九十次。健保署曾在民國一一○年表示，民眾只要有需求就醫，就會依照健保法規定給付醫療費用，且健保並無「限制民眾就醫次數，超過就不會支付健保費用給醫院」這項規定。

健保無限制吃到飽政策，和國人恣意浪費醫療資源有無關係？我想答案很明顯，吃到飽餐廳的廚餘量肯定多過單點餐廳，民眾到吃到飽餐廳不會在意拿多少食物、吃不吃得完。但是在單點餐廳，吃不完的菜還要打包外帶，一點都不浪費。

這波全國缺藥潮，醫界和健保署探究問題的癥結，把主要原因歸咎於藥價砍太深。健保署長石崇良為解決缺藥問題，提出保障必要的「指示用藥」，應比照處方藥訂定「地板價」，以保障藥品的基礎利潤，避免衝擊市場供給。

容我提醒石署長，全民健康保險法第卅九條規定，指示用藥不在全民健保給付範圍。但於全民健康保險開辦初期，為考量醫師及保險對象之醫療習慣，並為減少衝擊，經當時衛生署核准，原公、勞保同意給付之指示用藥品項，仍暫予支付，但不得再收載新增之指示用藥品項，並應逐步檢討並縮小指示用藥之給付範圍，以回歸健保法規定。

二○一二年總統大選時，親民黨副總統候選人林瑞雄曾提出，健保制度缺乏抑制醫療浪費機制，惜未受重視。衛福部、健保署、食藥署和醫界在集思解決缺藥問題時，是否有對症下藥？還是只想以農委會的大撒幣模式解決，卻不想面對問題，真正從制度面改善健保體質？

健保給付 吃到飽 保險

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