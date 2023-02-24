俄烏衝突殷鑑 台灣別輕忽風險

俄羅斯入侵烏克蘭恰滿周年，雙方除了軍事上交鋒與對峙，相關國際政治與法律歧見，迄今也仍未能解決。

烏克蘭認為具完全獨立自主主權，不僅武力禁止烏東獨立，還設下加入北大西洋公約組織目標；近些年，烏政府「去俄化」、「抗俄保烏」之風漸盛，與美國愈走愈近，導致俄國武力攻擊。

俄國認為出兵正當性來自，原本只是自二○一四年起力阻烏國「新納粹」攻擊烏東宣布獨立且親俄的兩個共和國，後來見北約可能東擴至烏國，被迫採取自衛性質的「特別軍事行動」。

普亭還從民族主義及歷史觀點，主張兩國同文同種，百年前烏克蘭因為讓外部勢力干預導致政權更迭，冷戰結束後，又因同樣原因離開「歷史祖國」俄羅斯，現烏國執政者正藉由否認國家過去、強迫那些親俄羅斯的烏克蘭人否認甚至仇視各種俄羅斯根源，以證明國家的獨立性，且一步步成為西方壓制俄羅斯的棋子。

國際反應則以美國為首西方國家及日、韓、星、台等為主要制裁俄國力量；一年過去，西方提供武器不是加諸限制，就是還在整備中。在聯合國，許多非西方國家譴責俄國，但僅此而已，另如中國大陸、印度、南非、越南、衣索比亞等卅五國選擇棄權。

值得反思的是，俄烏衝突起因確與當前兩岸關係矛盾癥結，有不少相似處。只選「親美」、沒有「和陸」的民進黨政府認為，台灣已主權獨立，只不過名字是中華民國，所以放任台獨言論、苛對統一主張，「抗中保台」更曾是勝選利器。而國家百餘年歷史，往往被從一九四九年一刀切，包括世界大戰戰勝國、光復台灣等，都被消失了。

中共當局始終認為，台灣是中國一部分，且堅決反對「台灣獨立」、「兩個中國」、「一中一台」，反對外部勢力干涉。

習近平也從民族主義與歷史主張，「兩岸同胞同根同源、同文同種，由於中國內戰延續和外部勢力干涉，海峽兩岸陷入長期政治對立的特殊狀態」，之所以「不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施選項，針對的是外部勢力干涉和極少數『台獨』分裂分子及其分裂活動…」。

國際間對於台海多主張和平與穩定，但若談及主權歸屬，由兩岸邦交數多寡、台灣方面在國際參與及軍事採購困難等，均可推知國際普遍不想涉入兩岸主權爭議，且或明或暗地傾向或容忍中共立場。聯合國內「一中」則未有改變徵兆。

眼見烏克蘭多處受戰火波及，至少八百萬難民出逃，兩岸執政者與人民應知和平至為重要，且尚未絕望，但目前狀況恰與俄烏衝突前狀況，有頗高相似性，不可不慎，必須透過政治對話拆解引信。

對台灣言，絕不能低估風險和中共解放軍進犯意圖，也不能高估台灣國際地位及外國可能給予的同情與協助。