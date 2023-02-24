制裁未止戰 低估俄國經濟韌性

台積電創辦人張忠謀之前在美國設廠移機典禮上發言，被媒體引述成宣告「全球化已死」，其實原文是「全球化幾乎死亡」，短時間回不來，真正重點在造成全球化命危送醫的原因是什麼？期間代位主事的又是什麼？

早在二○一四年ＷＴＯ杜哈回合宣告失敗時，全球化健康就亮起紅燈，不過如今命危並非來自「自然原因」，要查凶手，首犯顯然是俄羅斯總統普亭，烏俄戰爭是那致命一擊，嚴重程度甚至超過百年一見疫情，原因是這場戰爭不僅打開歐美亞軍火庫，還動搖所有原本緊張的地緣政治關係。體質不佳的全球化，原本就難承受貿易戰、邊境封鎖、疫苗不均與供應斷鏈折騰，放著戰爭創口未癒，怎能不受重傷？

照理說，經濟全球化應具阻戰功能。以俄國嚴重依賴石油出口的經濟結構，已不是當年可向外國輸出武器的蘇聯老大哥。戰爭開始時，美歐寄望經濟制裁讓普亭收手，或者期待俄羅斯民眾在經濟壓力下興起反戰力量，一年下來並沒奏效。另方面，實施經濟制裁國家也沒付出很大代價，美國經濟只有通膨問題。

美國專家普遍承認，早先高估俄國軍事力量，卻低估其經濟韌性，因此沒料到戰爭持續超過一年。美國修正後政策，是擴大對烏克蘭軍事援助。不過，軍援項目仍非攻擊性武器，美俄對抗的真正實力仍是經濟，換句話說，烏俄戰爭為何打不完？主要原因是戰爭代價還沒有完全落實在經濟損失上。

烏俄戰爭一年，為何經濟代價沒有發生止戰作用？俄國情況讓人難以洞察，不過從歐美狀況可一探究竟。首先，全球化未死，能源短缺透過俄國以外來源緩解，甚至烏克蘭穀物仍能在國際協調下運出。軍費負擔與人員死傷都還完全由政府承擔，巨額負載壓個一年半載不是問題。不過比起以上明顯原因，更複雜因素是通膨。

經過上世紀通膨研究，我們都知道物價長期普遍上漲關鍵原因是貨幣供給過多，因此各國央行解決辦法是提高利率。已故貨幣學派大師傅利曼曾說過，貨幣在經濟裡功能像是機器裡的潤滑油，然而太多貨幣則像是把一隻猴子丟進機器裡。潤滑油怎麼變成猴子？大師意思是，通膨會讓市場機制產生質變。一切根據價格所做判斷都可能錯亂。

就拿媒體許多分析師常談的「去庫存」來說，面對需求減少當然應減產，問題是如果已知價格會上漲，連一般人都知要囤買衛生紙，產業界供需調整怎會單純「去庫存」？研究機構普遍預測今年景氣不好，企業財報與產業分析卻不同調，今年美國股市還異常上漲，可說是通膨猴子在作祟。

美國聯準會雖然連續升息，但通膨率仍有六％以上，實質利率到今年才超過一％。可以確定，美國經濟仍然嚴重虛胖，其他國家也差不多。俄羅斯政府力量更遠超過民主國家。取代全球化的是負債超重又滿手鈔票的政府，然而，只要經濟表面上仍能強撐著，戰爭背後的支持力量就還在。這個情況終究會改變，接位的未必是康復回來的全球化，不管是什麼，希望那是一個比較健康正常的市場力量。