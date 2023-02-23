滿蛋「照騙」還多少假事？

副閣揆鄭文燦偕同農委會主委到賣場視察雞蛋供銷情形，貨架上滿滿的雞蛋，讓官員大為滿意。然事後卻被踢爆，原本貨架是空蕩蕩的，在副閣揆抵達前幾分鐘，賣場才將貨架補滿。引發網友嘲諷鄭文燦是「滿蛋大亨」，視察的影像是「照騙」。

不禁想到大陸在「大躍進」時代的「浮誇風」。即使各地飢荒頻傳，但當毛澤東搭專列外出巡查時，地方官員還要動員大量人力，沿途鋪滿稻穗，以營造豐收的假象；又如有人民公社宣傳生產隊「肥豬賽大象，就是鼻子短；全社殺一頭，足夠吃半年」。

這些宣傳稍有一點常識者都知道是不可能的，但因為上層訂了不合理的高指標，如鋼鐵產量超英趕美、糧食產量每畝萬斤等；加上毛澤東與共產黨領導經常瞎指揮，如「土高爐大煉鋼」等，基層官員只好以浮誇的謊言來應對。最終「大躍進」引發餓死數千萬人的大飢荒。

從副閣揆的雞蛋視察秀可以看出，我們現今的官場也存在著高指標、瞎指揮、說假話、做假事的問題；如農委會主委多次保證不缺蛋（不合理的高指標），又凍漲雞蛋價格（不專業的瞎指揮），還一再承諾雞蛋供需將很快回穩（說假話、浮誇風），甚至安排「滿蛋大亨」的視察大秀（做假事、大內宣）。

雞蛋只是冰山一角，其他如能源供應、淨零碳排、兩岸關係、生育提升、財政健全…，不知我們還要忍受政府做多少假事、官員說多少假話？