洗刷「行人地獄」 應成全民運動

一國的交通事故死亡人數，或可做為該國交通文明的指標。CNN說我國交通「宛如行人地獄」引發議論。一月四日聯合報社論〈道路設計潛藏魔鬼，讓行人掉入地獄〉要求中央與地方政府下決心找出問題。二月十二日衛福部前部長邱文達也在民意論壇撰文〈洗行人地獄汙名，靠行人先行權〉，提議隨時隨地重罰違規車，因美國已有先例與成果，另我國施行乘機車須戴安全帽，即因雷厲風行而成功。

就像一九五○年代日本開始顯現交通問題時，「3E對策」：Engineering工程、Enforcement執法、Education教育，三者同步，缺一不可。

我國地小人多車也多。二○二二年我國每百人機動車輛數九八點二。二○一六年，我國每平方公里人口數六五二，日本三三七、英國二五六；我國機動車輛數二千一百五十餘萬，運輸事故死亡三二四五人，每十萬人口死亡率十三點八％，每十萬機動車輛人口死亡率十五點一％；但這在日本分別為四點一％與五點七％；英國則為二點九％與五點七％。

最新國人死因統計，二○二一年因運輸事故導致者三○三二人。在一至廿四歲年齡組，事故傷害死亡皆排名第一。衛福部說，因疫情減少社會活動，事故傷害中運輸事故死亡人數及死亡率創歷史新低，亦即原可能更嚴重。少子化，這麼多年輕人折損已是國安問題。

台大先進公共運輸研究中心張學孔教授指出，我國交通事故年損約四千六百億元，佔GDP的三％多些。有外國人認為我國的社會倫理與尊重生命人權大有進步，但交通問題仍落後；包括「機動車優先」的路況、弱肉強食的實況。例如，交通部前部長林佳龍曾說：「大車有視野死角，內輪差較一般車輛大，所以看到大車就退三步」。

當前亂象多，但已有成功範例，例如上下學時，學校附近有導護指揮交通，依需求「整批」地放行人或車。至於日本的《車庫法》要求買車時證明擁有車位、馬路每隔一段距離須設置卸貨車位，一九七○年《道路安全措施基本法》實施後績效甚佳，均值得我國參考。

洗刷「行人地獄」惡名應成全民運動，政府須領導貫徹「工程、執法、教育」。