追思星雲法師兩岸中道論述

佛光山開山宗長星雲法師圓寂，住世時傾力弘揚中華文化，促進兩岸宗教文化交流、呼籲兩岸和平發展，在兩岸社會備受肯定。兩岸政府及朝野領袖同表哀悼，蔡英文總統稱其慈悲友愛及「弘法利生」精神永存世間，國民黨主席朱立倫亦表達最深的敬意與追思，肯定其一生慈悲奉獻；大陸政府高度肯定其持守民族大義，堅定支持統一、反對台獨，積極推動兩岸交流，力促同胞心靈契合。

星雲曾力挺馬英九總統，稱譽蔡英文總統為「媽祖婆」，讚譽習近平主席的「兩岸一家親」、「中國夢」。習曾自詡是星雲書迷，曾敘說「大師送我的書，我全都讀完了」。星雲評習：「『中國夢』帶給中國更偉大、富強的發展，令人激賞。」無論是藍綠紅政黨領袖，皆從其話語獲得鼓勵及啟示；其離世備受兩岸政治領袖哀悼，恐怕在近代宗教界大師尚無人享有此一殊榮。

星雲推廣人間佛教，強調利益眾生；推動中華文化及民族復興，尤其是兩岸宗教文化交流與合作。在國民黨威權體制時期敢向蔣經國總統建言，基於人道主義關懷應開放民眾返鄉探親，這易被視為呼應民進黨推動老兵返鄉探親；一九八九年應中國佛教協會邀請，率領「弘法探親團」赴陸參訪，易被批判受中共宗教統戰影響。大師倡議「三好、四給、五和」理念，顯示其為人公平正義、秉持中道路線，不偏不倚、不執著兩端。

大師在民族文化下具有濃郁的兩岸情，認為台灣社會應深耕中華文化，反對台獨、支持九二共識；肯定「兩岸一家親」、「中國夢」，提出台灣的出路應以「中華文化」為基底。曾言「共同以中華文化救台灣，還怕未來沒有出路嗎？」「愛中國、愛台灣、愛中華文化」。顯示大師具有強烈中國認同及台灣認同，以佛教復興中華文化為職志。

對比當下台灣社會不斷「去中國化」、不承認中華文化為台灣文化主體、中國認同及雙重認同逐漸下降、台獨比率升高、抗中意識高漲，悖離中華文化及民族認同，反易刺激大陸極端民族主義及愛國主義反撲。台灣社會一旦悖離中華文化，反自陷戰爭邊緣風險難以自救。

大師強調自己是中國人，直言「我們與大陸是分治不是分裂。分裂，就消滅了；分治，我們還能存在」。認為兩岸民眾都是中國人，同文同種、同根同源、血脈相連；支持兩岸和平共存，包括簽訂兩岸和平協議、兩岸班機直航及探親等交流，亦曾呼籲反思台獨對台灣社會的影響。當下台灣社會仍持「抗中保台」路線，易刺激挑釁大陸採取「非和平方式」解決台灣問題。

一代宗師雖圓寂，然其精神如同佛光普照。佛教倡議和平、平等、包容、同理、尊重、友愛精神；大師倡議兩岸人民應發展親善關係，要像兄弟情誼，從心裡相互尊重友愛、彼此喜歡心裡和悅，和平自然水到渠成。誠如大師所言：「在台灣，我們要用理解的角度來看大陸；在大陸，我們應該用尊重的角度來對待台灣。」兩岸領導人若能以眾生為念、放下執念，則萬般自在，兩岸關係或能豁然開朗、春暖花開。