星期透視／跛鴨效應下的內閣改組

總統大權在握，利益追逐者蠅聚依附，使得總統頗有君臨天下之勢。但民選總統有固定任期，當任期即將屆滿又無法連任時，依附者為求保全利益，必然會開始布局轉投可能的繼任者。此時的總統雖依然在位，但卻常尷尬地發現，權勢已不如過往般的風生水起。西方學者稱此為「跛鴨效應」，譏其再難大步邁前的窘境。

政府首長的有限任期，是民主制度的重要設計，產生的跛鴨效應，則是人性的自然反應。美國行憲兩百餘年，跛鴨很少出現例外；台灣僅僅歷經四位民選總統，媒體人也觀察到此一效應歷歷在目，現任的蔡英文總統當然也難逃此一魔咒。

面對跛鴨宿命，歷來的掌權者通常有兩種可能的選擇：一是順勢而為，另一則為鞏固權勢用盡心機。以前者而言，任期無多的總統雖然不能再翻雲覆雨，但因無續任壓力，反倒可以利用剩餘任期，推動過去不敢碰觸的政策。例如，歐巴馬在第二任期時，果決恢復與古巴的外交關係，如此不懼保守選民的反彈，恐怕也只因沒有後顧之憂才敢提出。但跛鴨流失的權勢，當然也使得政策推動面臨更多阻力，如歐巴馬提出的槍枝管制法案便慘遭杯葛。但無論如何，敢展現勇氣進行政策改革的跛鴨，應該可以贏得歷史定位。

另類的跛鴨，便是企圖利用仍然掌控的權力，致力鞏固自己的政治影響力，甚至盤算退職後的個人利益。由於這類作為等同挑戰人性的自然傾向，跛鴨總統須以更大的利益來交換依附者的忠誠，甚至犧牲國家利益與民主價值在所不辭。這是為何，第二任期的總統聲望往往不如第一任期，貪瀆傳聞也更是甚囂塵上。

蔡英文總統任期僅剩不到兩年，跛鴨效應降臨已是現在進行式。值此之際，行政院因九合一敗選提出總辭，由於人事決定政策的走向，讓我們有機會觀察，蔡總統究竟是屬於第一類懷抱政策理想的跛鴨，還是屬於第二類，僅為鞏固個人權勢而不計代價的領導者？

無庸諱言的是，觀察內閣改組的過程，似乎反覆驗證總統的施政重心乃以鞏固權勢為考量。例如，在徵詢陳建仁組閣前，總統竟與請辭待命的蘇貞昌先行密會商定各項內閣人事，連院長最重要的幕僚長—行政院秘書長，也在該會議拍板定案，完全不尊重繼任者的想法。總統如此遷就蘇院長，無不希望他多年經營的政治人脈，不要在未來兩年站在自己對立面。但總統豈不知道，憲法規定內閣人事由新閣揆決定，如此貶抑新院長為光桿司令，讓新院長情何以堪？

此外，民進黨最大派系的新潮流與次大派系的正國會，在新閣中分居要津，顯然也是派系妥協的結果。人事安排既然著重派系分贓，政策方向或敗選檢討便淪為形式。如論文抄襲是民進黨敗選的主因，但陳建仁曾涉及掛名抄襲，鄭文燦甚至因此被取消學位，卻無礙於他們分居內閣第一、二把手。此外，國安威脅、能源短缺、農產行銷、氣候變遷等均是台灣未來兩年所將面臨的重大挑戰，但擺在位置上的，卻很難顯現政府有面對問題的決心。

賴清德代表民進黨參選二○二四總統大位似乎已是定局，但繼任者過早定案，無疑讓跛鴨總統更感威脅。此次內閣總辭與改組過程荒腔走板，或許便因新太陽讓在位者亂了手腳。（作者為文化大學政治研究所教授）