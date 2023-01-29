再造林來瘋 別凡事政治化

曾締造「林來瘋」旋風的林書豪，在大年初五宣布加盟台灣職籃Ｐ聯盟高雄鋼鐵人隊，引起許多議論。有人批評他過去賺人民幣，現在卻來賺新台幣而不齒；有的則認為其身手仍可馳騁台灣籃壇，看好他場均有廿分戰力。總之，不論是要親眼見識，還是給他下馬威，歸根究柢就是去球場看他的表現，能否創造在台灣的「林來瘋」。

二○一二年二月四日，橫空出世一位名不見經傳、在紐約尼克隊充其量就是墊檔球員的東方面孔球員，在「籃球殿堂」麥迪遜花園廣場，林書豪被安排上場，其實也是「死馬當活馬醫」心態，他卻掌握這次機會，攻下生涯單場新高廿五分，及出賽最多的卅五分鐘。

如果僅是「曇花一現」，就不會有「林來瘋」傳奇。當年ＮＢＡ勞資糾紛造成球季縮水，尼克戰績排名後段班，有點放棄球季意味，主力球星「甜瓜」安東尼打得意興闌珊，但林書豪把握難得機會，兩天後又在主場攻下廿八分，這次教練給他先發了。

激化「林來瘋」的成名作，就是那場對抗湖人、且對手還是超級球星「小飛俠」布萊恩的比賽。林書豪大砍卅八分，連布萊恩也舉大拇指，接下來的他就成了全球的一個奇蹟與神話，更是麻雀變鳳凰的故事。

當年筆者是籃球線記者，林書豪是繼洋基隊王建民後，再次掀起台灣運動高潮的人物，一個記者動輒一天負責寫七、八千甚至上萬字，被戲稱是「林書豪作文大賽」，有關他的任何消息、一舉一動都要寫給讀者看，最後各大媒體也大撒銀彈，讓記者前往美國採訪，對筆者來說，是採訪ＮＢＡ經驗最豐富的日子。

林書豪的成功掌握了天時、地利、人和，一個在美國身分特殊的人、在最重要的籃球聖地，創造一個很勵志的故事。這讓他下一季轉戰火箭，拿到生涯一筆最豐富的薪水，贊助商、自我品牌都出現了。台灣人當時更瘋狂，各種力挺社團像是「林家花園」成立，給台灣籃球迷追星美夢。

當然，林書豪美夢確實做得不長，在長期比賽中顯現他能力不足的弱點，最終被打入冷宮，從先發變替補，最後成了浪人球員，除了台灣球迷，多數美國球迷也遺忘他了，直到二○一九年在暴龍隊贏得ＮＢＡ總冠軍，即使上場時間少得可憐，而這也是他ＮＢＡ的最終章。

後來，林書豪簽了大陸贊助商品牌與加盟北京首鋼隊。當時林書豪已被ＮＢＡ遺棄，就跟現在加入雲豹的霍華德一樣，不同的是林書豪先前進大陸聯賽兩年。早不來晚不來，如今再到台灣，難免被不少人批評攻擊。

其實，林書豪在台灣早就有一批不離不棄的球迷，且他過去年年來台舉辦訓練營，培養年輕選手，這是不爭的事實，但疫情因素加之台灣職籃尚未成型，他轉投大陸打球，只是籃球人的選擇，非要畫上政治等號，是令他飽受責難之處。

籃球人要看的是他能否在場上發揮球技，如此而已。去欣賞他ＮＢＡ等級的身手，在場上能否打出應有水準，若真的表現退化，再棄他而去，沒人會說話。至於現在就要林書豪滾的，根本不會去看球，一切都只想政治化，也就跟籃球人無關了。