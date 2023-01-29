名家縱論／掌握數位永續 旅遊業再出發

歷經近千日的邊境管制，台灣終於在二○二二年十月重啟國境；消費者躍躍欲試、航空與旅宿業者也摩拳擦掌。旅遊產業蓄勢待發之際，各界對市場復甦的力道看法卻各異，反映跨境旅遊產業面臨的新挑戰與契機，凸顯採取新思維迎向未來的重要性。

統整市場數據與旅遊業者的看法，疫情後「報復性旅遊」現象帶動整體需求上揚；然而，全球疫情瞬息萬變，邊境管制變動、變種病毒擴散，都增加行程規畫的不確定性，旅客觀望心態濃厚，旅宿業者也只能且戰且走。

整體來說，現階段旅遊產業面臨三大挑戰。第一，全球缺工情況仍未緩解。過去三年在疫情衝擊下，包括飯店、導遊、司機、餐飲等崗位人力紛紛縮減或轉職，除了各國機場陸續浮現人員調派困難，部分航班也受限於人力尚未回復疫情前水準，顯示服務能量無法完全跟上旅遊業重啟的腳步。

其次，總體經濟情勢雜音頻傳，消費者決策會更精打細算。疫後機票價格上漲、航班取消變數多，當便利性降低且成本負擔提高，許多人會將出國旅遊視為奢侈的開銷、減少出遊。根據二○二二第三季的全球流動性報告，亞洲國際客運需求僅達疫情前的十七％，落後於歐洲、北美市場疫情復甦後的平均六成，顯示亞太區整體旅行消費恢復力偏低。

第三，放眼世界，包括泰國、新加坡、越南及歐美國家都在二○二一年底到去年上半陸續解封，台灣腳步則明顯較慢；且以過去來台觀光客結構看，中國大陸、日本、港澳及韓國合計約占六成，但中國大陸、港澳疫情仍不明朗，日韓於近期才正式解封，導致來台客源有限。

不過，在旅遊產業面臨階段性瓶頸的同時，仍可看見不少新契機。從消費者的角度來看，疫情讓人心產生微妙的變化，許多民眾將旅遊從單純的購物玩樂目的，昇華轉向重視放鬆身心、貼近自然的療癒效果，使得心靈成長、瑜珈冥想、慢遊、工作度假（workation）等新型旅遊模式更受歡迎。而根據訂房網站的全球統計，不只與自然景觀和戶外行程有關的搜尋持續成長，永續旅遊也受到更多關注。不少民眾共感於疫情期間驟減的航班碳排量、讓環境獲得喘息，而在重啟旅行時選擇更具環保意識的行程，以及更多元、綠色的交通方式；旅遊業者也更強調永續的精神，改變過去騎大象、傷害生態的行程。

疫情衝擊線下的旅遊服務，同時也助長數位工具的採用，使民眾更習慣仰賴線上訊息，並採用數位工具來查找資料、規畫行程。根據Google調查，二○二一年有八十二％受訪者會在旅程中使用數位管道，但到了去年年底，數字已成長至九十二％，旅遊數位化的趨勢明顯可見。

邁入與疫情共存階段，全球跨境旅遊商機正逐漸復甦，備戰多時的旅遊業應加速數位轉型、重整工作流程，將有限的人力做最有效的部署。針對後疫情時代的觀光新浪潮，也可從過去以價格導向來規畫旅遊商品的思維，納入追求永續精神與療癒人心的角度，以價值導向重新設計產品與服務。此外，面對經營環境的動態變化，業者善用數位化工具、掌握市場趨勢與數據洞察，發揮彈性與韌性做出更精準的營運決策，一定可以用高品質服務，再次打亮台灣觀光的金字招牌！（作者為Google台灣總經理）