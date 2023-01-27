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科技．人文聯合講座／建設國家應從基本做起

聯合報／ 李家同
總統蔡英文1月出席國家太空中心改制揭牌典禮。記者王淑君／攝影
總統蔡英文1月出席國家太空中心改制揭牌典禮。記者王淑君／攝影

最近看到新聞說蔡總統將投資二百五十億元打造一個太空國家隊，我不知道蔡總統要如何做這件事，可是我在此希望政府知道，李國鼎、孫運璿時代，政府要推行航空事業時，當時的政府設立了一家扣件公司。所謂扣件，就是使兩個物件固定的零件，螺絲和螺帽就是最普遍的扣件。飛機上用到不少不同的扣件，這些扣件絕對不能出問題，因此飛機公司所用的扣件也是相當精密的。我國的這一家公司至今仍然有很好的業績。扣件並不是很耀眼的東西，可是李國鼎他們知道扣件的重要性，這是因為他們有從基本做起的觀念。

其實，要發展任何工業，精密的零組件永遠是相當重要的。我認識一家公司，他們所生產的設備中使用一根短短的管子，這根管子就是他們成功的主因。這根管子在自家工廠製作，以保持技術上的祕密。從這個例子又可以看出從基本做起的意義。我真的很希望政府能夠知道，要發展工業，必須從基本做起的重要性。

不僅發展工業要從基本做起，教育更是如此。有一位工學院教授發現相當多學生居然忘記畢氏定理，也不會做最基本的數學證明題。有一位科技公司總經理告訴我，他的工程師居然不知道三角函數，如正弦、餘弦和正切的定義。這些都是中學的基本數學知識，我國各種數學考試，考題都是非常難的，因此很多老師也就為了遷就考試而忽略了學生的基本學問。不僅數學有這種現象，英文更是如此。很多學生連最基本的英文文法都搞不清楚，到了大學，寫出來的英文句子錯誤百出。這顯示教育界忽略了從基本做起的重要性。

最近新聞報導一座棒球場事件，地方政府肯花十二億元修棒球場，顯示地方是相當富有的。但是好像地方政府都沒有注意游泳池和健身房，讓孩子們可以好好地鍛鍊身體。也沒有在各地充實圖書館的館藏，鄉下圖書館的藏書實在很少的。

我們有的時候會非常羨慕先進國家的科技，更會羨慕一些大國在科技上的展演，如將人送入太空或者登陸月球，可是卻往往忽略了先進國家都是重視基本實力的。比方說，他們有很多工程師在物理、化學、數學等方面有深厚的基礎，而且這些國家看重基本的工業技術。我們當然會羨慕很多國家在奧運上的成績，但也不要忘記他們舉國對運動的喜好以及對運動設施的普及。

好大喜功會使一個國家虛有其表，一切還是應該從基本做起。（作者為清華大學榮譽教授）

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