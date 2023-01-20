台灣布雷 可看金門前車之鑑

八二三砲戰後十幾年，筆者赴金門服預官役。從料羅灣下船後，搭吉甫車逕赴古寧頭部隊營區，初次看到道路旁遠處海灘布滿斜插的反登陸尖銳鐵條，海灘至道路則有四、五十公尺寬地雷帶，頗為震撼，真有戰場肅殺景象。

當時，海岸線布置近十萬枚地雷，並限制百姓和官兵下海，但在某些軍事據點，會以鐵絲網設置彎曲安全小徑，區隔雷區，據點指揮官可下令，讓村民徒步下海撈捕或採取岩石上牡蠣。曾有百姓不守規矩闖越鐵絲網被炸斷手腳。

二○一三年國防部聲稱，金門和其他外島都排雷完成，可隨意出入。不過近年仍有多起居民踩到殘雷喪命報導。其實，國內外曾有戰爭地區都一樣，布雷容易，排雷難，炸死的百姓比敵人多，戰後還會貽禍數十年啊！

日前美國宣布售台火山陸上機動布雷系統」，引發質疑。陸軍司令部表示，火山布雷車有定時自毁、易於辨識、快迅回收、機動布雷等特性，在判明共軍登陸地點、行動路線上，做精準有效部署。執政黨某些立委認為此只是反裝甲雷，人員誤踏不會引爆，和金門早期地雷不同，並指稱反對布雷者是唱和中共云云。

其實，亞塞拜然曾和鄰國發生軍事衝突，在境內布有不少反坦克地雷，戰後兩年仍未能清除乾淨，當地人仍有「地雷恐懼」。媒體報導去年九月有三位平民踩到日久腐蝕反坦克地雷，二死一傷。國內哪位專家敢保證，反裝甲雷對人畜無害呢？

一旦共軍有登陸本島打算，就是國軍海、空軍潰敗，失去決戰境外先機了。共軍若要登陸台灣，事前肯定會將預定地周遭軍事設施、兵力集結處、地雷布署區、狙擊制高點等強力轟炸，可能還會出動大量載彈無人機突擊。因此，若有地雷部署早就被清除，更無能力再即時重新部署。陸軍司令部規劃四處登陸灘頭後方不遠處，正是高樓大廈林立城鎮。海岸發生飛彈空襲，首先遭殃的應是海景第一排摩天豪宅們，然後火線會蔓延市鎮；大量房宅傾頹陷入火海，類似烏克蘭場景。

筆者認為，一旦戰爭進入台灣，國軍有沒有部署反裝甲雷？共軍登陸會不會成功？台灣都會被轟炸成廢墟，百姓辛苦買的房子沒了，哪有人道走廊可逃到鄰國當難民呢？恐比烏克蘭難民更慘矣。

早期金門海灘若布雷有效，可阻止共軍入侵金門，就不會有古寧頭戰爭；在金門發生激烈的城鎮肉搏戰，也不會有八二三砲戰。今日台灣若布雷，未蒙其利，先受其害，將招致共軍飛彈火箭空襲在先，城鎮巷戰發生在後，只為替美日當豪豬。