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賴主席 勿忘「和平保台」承諾

聯合報／ 王漢國／大學退休教師（新北市）
民進黨主席賴清德（右）當選後表示，將重新擦亮民進黨的招牌。 記者鄭惠仁／攝影
民進黨主席賴清德（右）當選後表示，將重新擦亮民進黨的招牌。 記者鄭惠仁／攝影

經過連月來的紛紛擾擾，賴清德終於在低投票率、高得票率的情況下，登上了民進黨主席的寶座。聯合報社論指出「主席的難關才開始，還請小心上路」，此言不虛。因為諸多現實上的挑戰，紛至沓來，勢將嚴酷考驗他的智慧、修為和能耐。

若檢視一下蔡政府執政的近七年來，基本上已全然違背了初衷和承諾，陷溺於權錢交易的迷障，竟至難以自拔的地步。有多少政府的施政偏離了正道，無視法紀規範，輕忽責任歸屬，遇事即甩鍋卸責，亂象頻仍。尤為惡劣者，執政者一再地藉由媒體、網軍或側翼愚弄民意，以假亂真，顛倒是非、任意妄為，遂致在去年底的地方選舉中，落得大敗的下場。

民心思變，殷鑑不遠，賴清德在此般景況下出任黨主席，若不能加速整頓黨紀、導正歪風；放大格局、認清大勢；改過遷善、從善如流，那麼未來的政治前景，註定是無比坎坷、艱難和悲觀的。

老子《道德經》有云：「圖難於其易，為大於其細。」仔細思量這話，頗值得賴清德深切記取。治大國如小烹，相信這與治理政黨的道理是相通的。而對亟欲爭取二○二四總統大位的賴清德而言，試問要民進黨重新回到「勤政、清廉、愛鄉土」的軌道上來，何難之有？尤其在兩岸冰封，大軍壓陣，列強爭相押寶台灣命運的此時此刻，要求執政團隊重修兩岸關係，啟動和平交流，重視台商﹙胞﹚權益，加強經貿合作，又何難之有？

其實，所謂的難與易、大與細之間的判定，取決於一念之間，其「擇」在己不在人，有為的領導者，自當明白箇中利弊。因此，賴清德若能領導民進黨人，放下意識形態的執拗，或對法理台獨的癡妄，切實以國家安全與民生福祉為重，並以實際行動，落實其「和平保台」的承諾，進而扭轉台海惡劣情勢，則台灣幸甚，國人幸甚。

古云：「聽其言而觀其行」，賴清德能否領導民進黨走出困境？國人且拭目以待！

賴清德 民進黨 投票率

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