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2024大位 崇美對決疑美

聯合報／ 黃光國／台大心理系名譽教授（台北市）
賴清德說，不能讓懷疑美國言論成社會共識，不然台灣會很危險。記者劉柏均／攝影
賴清德說，不能讓懷疑美國言論成社會共識，不然台灣會很危險。記者劉柏均／攝影

賴清德以民進黨內超低的投票率當選黨主席。他在競選期間，針對新北市長侯友宜元旦談話時提到兩岸要「平等、尊嚴、友善的交流」，台灣要在全球化中扮演關鍵性角色，「我們絕不是強國的棋子」，提出「拒絕疑美論」，特別強調：「不能讓疑美論成為社會共識」。

「人無遠慮，必有近憂」，賴淸德在這個節骨眼上，提出這個議題，確實是一箭雙雕之計，一面向藍營宣戰，一面譲蔡英文安心。

如眾所知，民進黨的基本立場絕不是「疑美論」，而是「崇美論」。把美國當成是自己的「神主」，對於民進黨人而言，「崇拜美國」是理所當然的事。「我們不抱美國的大腿，抱誰的大腿？」所以當美國人的「棋子」，是民進黨人的「共識」。如今侯友宜居然不識時務，主張不當「強國的棋子」，賴清德既然有心要在二○二四年問鼎總統大位，雖然侯友宜沒有指明「強國」是誰，他也要未雨綢繆，對號入座，提前跳出來進行「消毒」工作。

他這套「未雨綢繆」的「先見」，主要是說給蔡英文聽的。蔡英文是民進黨內「崇美論」的「基本教義派」。對於蔡英文，「台獨」僅只是「神主牌」，有必要的時候，拿出來供拜一下即可；但是「崇美」卻是「神主」，所以她對美國百依百順，唯命是從，不敢有任何違抗。美國人要她增加預算、購買軍火、延長役期…，她一向是言聽計從，俯首聽命，從無異議。

「軟土深掘」，美國人看她的配合度如此之高，當然是得寸進尺，毫不猶豫。

過去六年，民進黨政府已經花了大約兩百二十億美元，購買美國各型武器；去年底，美國的年度國防授權法案，又決定在未來五年內，每年無償軍援以及軍事貸款各二十億美元，準備將台灣轉變成一座「亞洲大的軍火庫」；最近美國華府智庫「戰略與國際研究中心」公布二○二六年台海兵推結果，在對台灣最有利的美、日介入情況下，台灣將「慘勝」，但是將淪為所有基礎設施全毀的「廢墟」。即使如此，民進黨還是不能譲台灣人民「疑美」。為什麼呢？

蔡英文一貫的堅持是「捍衛國家主權」。最近美國國會通過「台灣學人計畫」，以「西太平洋獎助金計畫」為名，培養美國政府官員成為「台灣通」。接受獎助的美國官員，第一年學習語言，第二年則以研究員身分，進入台灣國會與其他政府機關「工作」。如此一來，台灣的主權跟美國緊密結合，美國將變成台灣真正的「神主」，台灣人民怎麼可以「疑美」？民進黨主席怎麼可以讓「疑美論」成為台灣人民的「共識」？

賴清德非常明瞭：二○二四年的大選必然是「崇美論」和「疑美論」的對決。他的「拒絕疑美論」看起來是單挑侯友宜，其實是劍指藍軍。藍營一向是以缺乏論述而為中間選民所詬病，「務實的台獨工作者」已經當選民進黨主席，並對準藍營放出第一槍。藍軍要如何應對呢？大家都在等著看。

美國 蔡英文 民進黨

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