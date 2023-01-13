執政須審時度勢 讓和平「順產」

立委高嘉瑜與台北市議員王世堅直指民進黨許多問題，卻被自家黨員與支持者撻伐要求開除黨籍；宛如演藝圈的小甜甜被家暴，多人勸其隱忍，但正如陶晶瑩說：「已經有人在喊救命了，有人在說請幫助我，聽不到嗎」？

蘇格拉底自稱如同「助產士」，他喜歡與人透過問答方式討論問題，在對話中引導出真理或觀念。許多人在過程中感到不適，是因為不常被問及自以為正確的答案或知識，這種不適感如同「助產士」的工作，必須歷經陣痛與引導，才能讓嬰兒順利誕生，產生真理。

高與王的言論正如「助產士」。但迄今民進黨並無面對陣痛感，反而不斷施打麻醉，壓制不同言論；認為兩人是對黨捅刀，破壞團結。將選戰的挫敗，歸咎於提出問題之人，實為低估社會重視政治人物的誠信與是非觀。

此外，賴副總統近日認為民進黨不能成為一言堂，卻又稱，不能讓有心人士操作「疑美論」並成社會共識，這恐對台不利。賴副可能忘了，香港「反送中運動」時，民進黨高喊「自己國家自己救」，如今對美的要求卻照單全收？

賴副總統言論，及近期ＣＳＩＳ發布台海兵棋推演報告，稱美、日、台慘勝，共軍潰敗，如同以美為首的「民主聯盟」終會與烏克蘭另類聯手（不出兵）打敗俄國。美國餵以精神勝利法，呼應外交部長吳釗燮說，台灣人已準備好為自由而戰，但事實是，我們真的只能從吃「萊豬」變成「豪豬」？

不論是高、王對政策表達意見，到判斷國際局勢卻成一場賭局，甚至讓中華民國副總統，直白說出「勿疑美」，一再拋下國格做法，直叫人不寒而慄。執政黨行徑讓人民深陷煤氣燈效應中，其定義為：一種長期嚴重誤導他人的情感操縱，最常被用來形容人際關係中的精神虐待，及政客、媒體誤導大眾的手法。這現象恐延續到明年大選年。

賴醫師給出「和平保台」藥方，試圖取代「抗中保台」所產生的反感，並試圖弭平他所認定的「疑美論」者。但台灣若要爭取和平，勢必經歷「陣痛期」，國內必須多傾聽、接納更多不同意見，理性提出辯證，才有機會讓和平「順產」；而不是成天以「愛台灣」、「護民主」操縱人民情緒，實際是打壓不同意見，以為自己的愛才是真愛，但國際現實，翻臉比翻書還快。

真愛有現實面，不是誰情願就能夠解決；賴醫師、賴主席及蔡總統，不僅有權力，更有能力當個助產士，引導執政黨及國家，甩開煤氣燈效應，正視台灣如何在艱困國際局勢中正確審時度勢，讓台灣兔來運轉，走出兵凶戰危困局。