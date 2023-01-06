內神通外鬼？12億棒球場挖出貪腐

新竹市長高虹安昨天記者會，正式掀開「十二億球場大秘寶」，自稱國際級棒球場，卻存在百多項缺失；高虹安不得不宣布放棄辦世界棒球經典賽熱身賽。

很明顯，其中一定有國內公共工程內神通外鬼貪腐事宜；目前政府工程標案，是監造和施工分立為兩者，再來有外聘委員審查，目的都是互相監督以防弊。那為何還會有上下其手空間？

一是許多審查資料透過開會運作，通常都是施工廠商運用投影片報告，然後備上厚厚好幾本書面資料，這明顯會出現可能上下其手空間。試想現在廢土處理，從運送到掩埋場，車輛有衛星定位，重量有過磅，竟還能出現在自誇的國際級棒球場內場土地下方，背後的黑金結構，一定如台南學甲農地非法填埋爐渣案般。

現在最關鍵，當然是從標案到施工過程的會議與文書紀錄，因為若依標準施工和審查，今日何來百項不合格，裡面除了造假外，更存有包庇。當十二億棒球場出現不該有的東西，弄得像工地一樣，那所謂偷工減料傳達的意義，是有官、商或黑金勢力，在球場上搬走納稅人的血汗錢；當一個內部封閉又能操控全局的系統存在其間，能否一網打盡呢，除了高虹安市長要努力、小心外，全民也應緊盯著關心。