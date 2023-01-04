善用科技 搶救食物短缺

昨天「全球食物短缺，現在進行式」一文，指出氣候變遷影響台灣的作物收成。解救之道呢？

首先，節能減碳，包括減少罪魁禍首石化燃料。煤炭與天然氣等原料，是地球內部億萬年來動植物「質變」的結果，但工業革命之後加速取用，結果惡化氣候變遷。它們可有更佳用途，包括民生的醫藥等日常用品。拿去燒掉當能源，實如焚琴煮鶴。相反地，鈾礦無民生用途，拿來發電實在物盡其用。可惜，反核者抹黑核能而促使更糟的氣候變遷。

其次，善用基因工程科技。例如，抗旱作物得以應付暖化。反對者不解科技，以為只有基因工程改變基因，其實可說人類所有食物均改變基因，包括傳統雜交與天然輻射所致，因而均為基改；將基因工程食物扣上「基改」帽子，反映其誤解事實。又如，教徒擔心基改汙染其食物，但生物共用各式功能基因協同運作，基改生物通常只是加入單一基因，與生物的（人為）分類無關，例如，包括甲蟲、北極比目魚、冬裸麥、胡蘿蔔、龍葵等許多動植物均具有抗寒基因，但所產生蛋白質的有效度各異，並無「豬基因、牛基因」之類的物質，基改並沒「褻瀆」食品。世界衛生組織與多國科學院均支持基改，但許多反基改者就是不知。二○一六年，全球百餘位諾貝爾獎得主聯署公開信，聲明基改食物安全，希望各國支持基改科技。

幾年來，我國糧食自給率只有三成多，當前氣候與戰爭應如暮鼓晨鐘的警示。基改助益鹽分等貧瘠地作物，但國人願意嗎？二○二○年，美國皮尤民調顯示，台灣只有一成左右認知基改安全。難怪，二○一五年起，我國規定基改食品需要標示，甚至修法禁止基改食品進入中小學。檢視「立法院公報」，可知立委均誤解基改科技。

至於該文提議簡單過日或取野生食用植物等，似乎可行。但知易行難，包括野生作物可能含毒等。善用現有科技或許更關鍵。