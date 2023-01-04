組水資源國家隊 解決年年水荒

曾文水庫蓄水率只剩不到三成，曾文、烏山頭水庫合併僅剩兩億噸蓄水，經濟部已決議嘉南灌區今年一期稻作實施「全面節水」，也就是停灌休耕。

近三年來台灣幾無颱風，中南部面臨嚴重乾旱，去年迄今嘉義、台南等縣市都面臨水庫乾涸危機，導致農業被迫休耕；而主要供應台南、高雄民生用水的南化水庫，也將出水管控量最小化，並停供行政機關與國營事業轄管非急需或非必要用水。

水利署南水局也在高屏溪沿岸開鑿十一口抗旱水井，預計今年二月底完工。不過此舉也引來屏東鄉親質疑，政府打算抽取屏東地下水資源供給大高雄民生、工業用水，若無有效管控，一旦地下水耗盡，屏東農業用水恐將無水可用。地下水也可能加深屏東沿海鄉鎮地層下陷更嚴重，造成生態浩劫。

梅雨季節還沒來，中南部缺水情況只會越來越糟，全國要進入省水大作戰，政府除了呼籲民眾節約用水，應盡早成立水資源國家隊，以跨部會整合投入應變。

南部缺水日益嚴重，但國家又須有產業經濟活動，水資源國家隊的目的，首先要討論水資源運用優先順序和補償機制。例如屏東地下水供給高雄民生工業使用，水資源國家隊應規畫農業用水與工業用水衡平機制，若工業用水非常重要，是否該對屏東農業缺水有補償機制；工業用水若因景氣不佳、經濟變遷、或供應鏈改變產業活動，是否也該將水資源轉用於農業用途，或將工業區用水減壓減量。尤其屏東地下水源雖豐富，但面臨極端氣候成為常態，難保水源取之不盡，水資源國家隊應提早規畫水資源有效調度。

第二，台灣水資源更是世界級戰略資源，一旦新竹也缺水，將重大打擊竹科經濟活動，也對高科技產業產生巨大影響。台積電被譽為「護國神山」，背後的水資源供應更重要，形同「護國神水」。若政府重視水資源維護，長遠規畫省水，水情或不會這麼嚴重。

水資源維護長年不被重視，根據中研院調查，自來水漏水率每年平均約十五點六％，將近五億噸、兩座石門水庫的水白白漏光。自來水公司說二○三一年將漏水率降到十％以下，著實緩不濟急。部分縣市有漏水率過高問題，水資源國家隊應設法盡速解決漏水率，而非一拖十年才解決，從這種小地方就可看出政府對水資源維護的不用心。

這次南部缺水危機剛好是契機，政府應痛定思痛全力維護珍貴的水源，提高水資源運用的戰略地位。

政府更具體的維護水資源則為長期目標，筆者建議，應將三級機關的經濟部水利署的相關水資源業務劃分出去，與台灣自來水公司業務，共同合併升格為二級機關的「水資源部」，透過「震盪療法」的組織改造促使組織效率運作，讓政府研擬水政策、規畫預算、人力更合理的調配在維護水資源上。為避免年年鬧水荒，影響國家經濟發展，政府應有更積極作為。