砸千億催生無效 該修正生育政策了

聯合報報導，二○二二年出生人口預估僅有十三點八萬人，遠比原先的期待更低。

如果說，在提高生育率上一年編列一千億新台幣，這個政府不能算無作為了吧！但花一千億卻帶來減少出生人口一點五萬的結果，就必須要問，錢到底花對了沒？

在台灣，大部分研究人口政策，尤其是來自社工、社福的學者，針對提高生育率，從歐洲、尤其是北歐的出生人口與女性勞參率曲線，得出的藥方大多都是「友善職場」及「公共托育」。部分婦女社團以全球已開發國家的催生政策中認為，「發津貼」是公認最為無效的政策。

這些源自多半是左派政黨，以大政府、高稅收做為社福基底的主張，告訴民眾，由菁英分子做為政府官員建構的托育網，對下一代是最好的，因此當人民把育兒的義務與權利交給政府，人民就會大膽地生育。

這種假設建立在不生是因為「不敢生」、「沒錢生」，所以利用公共托育減少生育的壓力，年輕世代就會敢生、沒錢也可以生。但如果不生，是因為「不想生」，甚至根本就未將生育列入生涯規畫呢？

所有的社會行為都有道德性與經濟性的目的。道德性講求在義理上該不該做，當行為符合道德性，該做的行為還是要做。當七成的民眾認為當兵符合保衛國家，備戰才能避戰的道理，徵兵就變成一種道德行為。

經濟性講求社會交換，從事某個行為，是因為人們使用某個行為交換更大的利益。募兵的達成率未能完成，或許是每月三點五萬不能滿足月薪已有三萬，卻須每天被關在軍營裡面不自由的交換。但若一個月變成五萬，可能就有更多人願意加入，再加上更人性化的管理與更好的營區裝備，少點打掃割草，留營意願可能就更高。

生育也是一樣。政府告訴年輕人，已經花了一千億提高友善職場、公共托育，但那是生了之後才造成的需要，如果不生，連這些需要都免了。更何況，公共托育可以減少父母生育後經濟壓力，但並不表示完全沒有負擔，還不包括心理及父母的生涯規畫。而不必負擔的最根本行為，是不生，不是嗎？

因此，如果在道德性上，沒有透過家庭教育，告訴年輕適婚育者，生育對於整體環境及個人的未來發展，到底有何必要性，補助當然無效，因為沒有補助到產生動機。

若政府補助「婚育包裹」，從結婚繼而生育帶給新家庭的高紅利，例如結婚帶生育，每胎補助五十萬，一年結婚即便廿萬對，生四十萬個新生兒，也不過兩千億台幣。

從今年的超徵稅收，您還覺得兩千億多嗎？因為出生，每個孩子帶來的經濟紅利，又何止五十萬？

包裹道德性與經濟性，讓生育補助與婚前教育、婚姻教育、親職教育全然結合，在不同於歐洲的社會主義，而是以家庭為養育基礎的台灣，是時候了。