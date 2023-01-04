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美化停灌 撒幣堵農民嘴

聯合報／ 張炎銘／退休人員（台中市）

報載「曾文水庫造雨，兩天只多十五萬噸水」。人工增雨只能在適合的氣象條件下，向老天多要一些水，成效不佳，似可預期。只是可能很多人還不知道，早在去年十二月二日，嘉義縣市水情燈號是「水情提醒」的綠燈，而台南市已是「減壓供水」的黃燈。在十二月九日經濟部旱災災害緊急應變小組召開第二次工作會報時，已決定嘉南地區今年一期稻作停灌，只是水利單位配合農委會政策要求，發布新聞時用語是「實施全面節水」，以美化「停灌」的敏感說法，加上補償優渥，農民反彈似已不如以往激烈，美化說法算是成功的。

創新名詞，美化說法，政府相當拿手。例如疫情後染疫人數的「校正回歸」。此次「全面節水」雖可解釋成停灌，但可能會讓人誤解只是節水，以後查找乾旱資料，無法僅以「停灌」關鍵字分析，甚至社會若真誤以為只是節水措施，粉飾太平的結果可能會影響爾後必要的水資源開發與管理。

節水的手段很多。從供給面上，水量不足時就會節水。例如曾文水庫蓄水量在規線下限與嚴重下限之間時，農業用水與工業用水水量就按基準供水量之百分之七十五供應。蓄水量在嚴重下限以下時，家用及公共給水按基準供水量之百分之八十供應，而農業用水與工業用水水量則按基準供水量之百分之五十供應。

而從需求端，雖說水利法內農業用水的優先次序僅次於家用及公共給水，但水權核發時，灌溉圳路的漏水損失卅％算是普通，最高有超過六十％的，顯然農業用水太過粗放、浪費。停灌在「用水標的優先」上讓農民不滿，但從用水量及節水空間上，卻又非從農業用水下手不可。

根本的問題是，水資源開發越來越難，管理面也仍要加強，農業用水既是農水署職掌，則該署有何水資源開發計畫？或者在用水管理上有何加強？奢言要擴大灌區水從哪裡來？遇到乾旱，除了補償有無其他積極措施？

千禧年至今，台灣就有十年辦理停灌，其中嘉南地區有五次，次於桃竹地區七次，這些地區是乾旱風險極高地區，若只是把停灌說成「全面節水」，靠越來越豐厚的補償堵住農民嘴巴，並無法真正解決問題。

曾文水庫 農民 水資源

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