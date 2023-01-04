科技．人文聯合講座／作個夢想家，奢侈嗎？

郭瓊瑩 走過低靡混沌不安的二○二二，在疫情仍未完全清零之際，迎接二○二三，即使戰爭、通膨之威脅仍圍繞著我們。但向前看，在過渡期總期待天降甘霖、春風化雨…。華德迪士尼公司將慶祝一百周年，而東京迪士尼樂園也將慶祝四十周年。這個曾陪伴過至少三代的「歡樂製造品牌」，已成為全球跨國跨族群之共同記憶。

今日我們有了動畫、ＡＲ、ＶＲ、ＸＲ還有各種沉浸式之五感體驗，而一百年前，華德迪士尼在尚無先進科技前，他早將其「夢想」悄悄地埋進了卡通動畫的種子中。

迪士尼精神家如同現代人類世中的另類「忘憂國」，人人有權利追求夢想與幸福。郭瓊瑩／攝 凡去過迪士尼樂園的人，無論年齡、性別、種族，總會有一種忘卻煩惱進入溫馨、良善、美好、歡樂時光隧道之感，即使我們仍知那些擬人吉祥物，只是一種對美好事物幻想之代言人；但每到樂園中就會被所有營造的「歡樂」氛圍所引導，並進入創辦人心目中的「理想國」。

那是有趣的、可探索的、可追夢的、可幻想的，而無論那一個卡通代言人，故事背後所闡述的都是一種積極探索未知新世界、主動追求美好願景的歷程。即使有負面情緒，如阿拉丁與森巴的自卑、逃避，而故事終結仍是以童心赤誠之勇氣去面對未來之挑戰。

無論是卡通故事或擬人化空間，它都充分展現了讓人得以開心、放鬆、跨年齡、跨性別、跨階層、歡樂交流之勇氣，並闡述「自我認同」與存在於當下歡樂時空之「骨氣」及對「幸福感」之滿足。儘管此歡樂之代價，亦兼負了商業行銷之多重利益。

「多彩多姿」的空間場景，活化了每一位入園者之身心靈，而人人也都可能成為築夢者之主角。郭瓊瑩／攝

迪士尼之創作與創業，鼓勵人人要有夢想的勇氣，也要有追求歡樂幸福之權利。進入迪士尼世界，宛如步入另一種人世代之烏托邦，人人得以開心放心無畏各種暴力、權勢，也可拋開各種政治意識形態之框架，把自己轉化成各種卡通故事中之「主角」盡情作個夢想家。享受飛天速度、撞地衝擊，也感受潛入水下考古世界之歷史時空，甚而得以與動物溝通…。

走入迪士尼樂園，不分年齡、性別、族群，大家都很容易被歡樂幸福感所籠罩，並成為故事中主角。郭瓊瑩／攝

迪士尼樂園對員工（多為工讀生）之培訓與價值觀導入，特別重視服務人員身體力行傳遞幸福歡樂到顧客身上，這種價值觀之滲透，正是企業精神之核心。而歡樂場景背後更有數千科學家貢獻「幸福感」之研發技術。

穿越時光隧道之探險趨動力也深埋於所有樂園景象之參與者。郭瓊瑩／攝

以此類推，如果國家之經營也得以仿效迪士尼精神，無論面對何種困境，領導人要帶給在此場域生活者有作夢想家之權利、享受無懼無畏之勇氣、鼓勵自我認同之支撐力、共同面對外力挑戰之向心力…其實迪士尼先生早已實踐了！（作者為中國文化大學景觀學系主任）