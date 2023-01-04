學測數學難度 別再讓學生心碎

大學學測即將登場，高三學生在緊張忐忑之餘，莫不提心吊膽今年數學科的試題難度會不會又是「沒有更難」、「只有最難」，有念跟沒念一樣。

高中老師很無奈，高三學生也很悲情！學測數學科的「難度」從一○六年至一一一年有如雲霄飛車一般，一○九年數學科滿級分人數達一萬四千餘人，占全體考生的九分之一；一一○年與一一一年數學科滿級分人數則跳崖式地陡降只剩一千五百餘人與七百多人。以去年大學學測數學科為例，約莫百分之六十的學生原始成績在「卅三分」以下，換算成級分，則為「五級分」以下。

高中數學老師深感抱歉，因為學生的努力在考試無法轉成「分數」的收穫，嚴重打擊學生自信心。老師教了，考試不會考；學生念了，題目也不會寫。標榜「素養」的數學教學現場，學生個個沒素養。影響更深遠的是，過去兩年的高三學生長大成人後，一定不愛數學，視數學為洪水猛獸。

筆者近日與一位來台灣旅遊的法國教授聊天，他很難想像台灣的學生明明數學能力很好，在國際評量的成績名列前茅，卻不愛數學、恐懼數學。台灣國、高中生平日週末陷入「數學題海」的練習泥淖中，相較法國學生不用反覆練習題目，某個大概念也不會衍生出許多刁鑽題型，數學科試題考的是數學能力，不用包裝瑣碎的文字充當素養。法國的學生普遍喜愛數學，享受解題出來時的喜悅！

台灣的學生很苦，每一科都要考，還要忙著張羅「學習歷程檔案」，相較法國的升學考試只考英文、歷史與哲學，平時的固定課程為歷史、英文、自選語言、自然、公民與專題研究，只有高一有數學課，高二以後則視興趣自行選填數學課。台灣模仿歐美國家的多元探究課程，考試思維卻從未改變過，讓學生疲於奔命在「變」與「不變」中。

回歸評量本質，學測數學別再讓學生心碎！大多數學生不該是少數數學能力優異孩子的「陪讀生」，升學考試測驗的是基本能力，六成學生都考不到卅三分的學測數學，試題還能誇言信度、效度嗎？