財政禁得起再次大撒幣嗎

朝野各黨為了「超徵四千五百億稅收是否還稅於民」爭論不休，日前蔡政府公布該四千五百億元的運用方案，其中一千八百億元留待彈性運用。筆者認為民眾應跨越黨派思維，理性思考以下問題。

首先，是我國財政的資產負債結構隱憂。翻開二○二一年中央政府總決算，中央政府加上各特種基金的總資產為五十六兆，總負債就達四十六點五兆，負債占資產比例高達八成三。

其中廿兆的負債是短期內會到期的流動負債，但政府能快速變現的流動資產僅十五兆元，以企業經營的角度，若中華民國是一家公司，其償債能力指標「流動比例（流動資產除以流動負債）」是不及格的。並且，政府大部分的資產是土地與國營事業投資，倘若哪天有還債壓力，總不能拿國土或國營事業去還吧？所以握有更多流動資產如現金，或是盡快償付短期債務，是當務之急。

除了既存的債務，政府也預估未來勞保、國民年金、軍公教退休金等，還需負擔龐大的給付責任，我國債務黑洞只會越來越大，下一代的財務負擔亦不斷增加，因此任何額外收入的運用都非常重要。

其次，政府其實沒有「超徵」稅收。多出的稅收其實是因中央政府去年「實際」稅課收入高於「預期」收入四千五百億元，亦即政府在前年編列去年預算時，低估會徵到的稅收，而非政府真的向人民超徵、多收了四千五百億元。

若政府肆意提高稅率或稽徵機關算錯應納稅額，導致人民多繳稅，才算「超徵」。去年係因景氣優於政府預期，所得稅的稅基比預期還高，政府才驚覺自己收到「預估之外」的錢。

再者，高於預期的實際稅收，有還稅於民的必要嗎？若人民繳了超過「應納稅額」的金額，政府必須將超收部分「歸還」於民。但本次人民並未超繳稅額，「歸還」稅收並非必要。「還稅於民」於法於理可行，但不一定必要。

普發性質的還稅於民也牽涉到公平正義，若這些錢是來自納稅人，那沒有納稅者是否也可比照過去的紓困獲得普發金？

簡言之，「超徵」、「超收」很容易誤導，而「還稅於民」在多數人民不滿執政黨時，又頗能予人「討回公道」、「大快人心」之感。事關國家財政，政府應盡快公布是哪些稅目收入超出預期，並誠實告訴人民我國目前的債務狀況，供民眾參酌思考。

最後，在野黨應監督四千五百億元運用及未來立法目標。勞健保、台電破洞確實需要解決。蔡政府提出的相關方案，在野黨應強力監督政府是否確實執行，不能讓執政黨恣意妄為。

本次爭議也凸顯出立法不足，目前中央政府預算法僅針對歲入短收有明文規定，但是對於超出預期的歲入卻沒規定如何運用，建議立院可修法將償還國債、降低貧富差距等大方向納入預算法，未來再發生相同狀況，政府將有法定依據來運用稅收，避免全民經濟成果淪為政客的工具。