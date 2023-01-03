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和平保台 台獨神主牌丟嗎

聯合報／ 曾士宇／大學教授（新竹市）
民進黨選前高呼要選民「為台灣挺身而出」，但是民進黨執政未能處理好兩岸關係，抗中保台牌失靈。圖／聯合報系資料照片
民進黨選前高呼要選民「為台灣挺身而出」，但是民進黨執政未能處理好兩岸關係，抗中保台牌失靈。圖／聯合報系資料照片

近來包括副總統賴清德、民進黨代理黨主席陳其邁不約而同地拋出「和平保台」取代「抗中保台」，似乎是對國民黨的主張「拿香跟著拜」。但民進黨人士表示，兩岸論述僅在宣傳上微調，以降低衝突感，因此面對險峻的兩岸僵局，仍是「換湯不換藥」，卻肖想「乾坤大挪移」，前程堪慮。

民進黨在上次總統大選時，巧妙利用香港反送中情勢大賣「芒果乾」，成為大勝的決定性因素，食髓知味，在去年九合一地方大選時，仍高唱「抗中保台」，沒有警覺到俄烏戰爭中，戰場慘況讓民眾對現代戰爭的可怖有了較深的體認。再加上美中對峙的地緣政治，將台海拱上「世界最危險的地方」，去年八月時任美國眾議院議長裴洛西訪台，導致中共圍台軍演，四顆飛彈越過台灣而蔡政府不敢聲張，暴露其在兩岸關係上的有勇無謀、色厲內荏本質，社會氛圍與上次總統大選時已大不相同。

另一方面，民進黨就是「台獨黨」，早已是台灣社會的共識，而且之前從不諱言。蔡英文在李登輝時代擔任陸委會主委，即拋出「兩國論」。陳水扁任內宣布終止《國家統一綱領》，並在日媒專訪中說，「四不一沒有」的承諾不再有效，搞「入聯公投」甚至被美國在台協會主席認為是在製造麻煩。

蔡英文擔任總統時，任用自稱「務實的台獨工作者」的賴清德擔任行政院長；接任的蘇貞昌從防疫的「小明」們，農漁產品外銷，食品註冊等，一再對中共冷嘲熱諷，惡語相向，不放過任何機會挑釁，充滿敵意，弄得兩岸情勢劍拔弩張，反而怪罪對方不友善，並以破壞兩岸交流而洋洋自得。尤其《台獨黨綱》仍是民進黨「神主牌位」，要想輕易華麗轉身，世上豈有這等便宜事。

與之呈現鮮明對照的，馬英九主政八年，以「九二共識、一中各表」為基礎推動兩岸關係，但見陸客來台每年以百萬計，兩岸交流友善頻繁，貿易往來昌盛，大陸則對台灣農漁產品一再「讓利」，在卸任前甚至促成「馬習會」，兩岸雖然不算友邦，但也絕非敵國，會發生戰爭，是難以想像的。馬英九最近一再強調「避戰謀和」，是國民黨的一貫主張，也為支持者普遍認同，有相當的公信力。

蔡政府於去年底宣布義務兵役役期延長為一年，蔡英文說，只要台灣夠強，就會是全球民主自由的主場，就不會變戰場，青年就不用上戰場，聽起來冠冕堂皇，實則本末倒置，矛盾百出。此舉當然是配合美國為壓抑中共「大國崛起」制定的亞太策略，自甘為馬前卒，所以要大肆軍購、延長役期，甚至歡迎美國「學人」進駐行政、立法單位，喪權辱國，莫此為甚。台灣民眾要想「和平保台」，唯有下架民進黨政府。

民進黨 蔡英文 馬英九

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