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「黑田震撼」的蝴蝶效應

聯合報／ 吳芳銘／自由撰稿（嘉縣太保）
日本銀行總裁黑田東彥。 路透
日本銀行總裁黑田東彥。 路透

面對日圓超貶，日本銀行（日本央行）出乎市場意料地將十年期日債殖利率上限，從○．二五％提高至○．五％後，日圓一度應聲上漲四．八％。日本終於啟動修改收益率波動區間的首部曲，同時加強日債市場功能的必要性，市場預期二部曲將是放棄負利率政策，以加強對收益率曲線的控制。

債券收益率上升，即上調債券長期利率上限，事實上就是「升息」。今年美元兌日圓匯率，一度升破卅多年來一五○水準，日圓大貶除了全球輸入性通膨外，創新高的貿易逆差加劇日圓貶值預期的干擾，還在於央行長期堅持收益率曲線控制政策的共震作用力。

在美聯準會猛烈升息下，美日利差擴大。再加上日本央行持有十年期國債比率超過一半，高持比損及日債流動性，令收益率曲線控制政策被吹上風口浪尖，日本央行不得不無預警轉向，全球資本市場也以震驚和震盪回應。

日本此舉，意在為日圓超貶大踩剎車，縮小與美利差，為日圓貶值失速減少推進動力，轉而將壓力化成投資者買入日圓、賣出美元動能。並且，也扭轉日本GDP跌回卅年前的經濟國力，當下經濟規模已倒轉回泡沫經濟時代，全球GDP從上世紀九○年代至今成長四倍，日本一度占比超過十五％，目前跌到四％，國力實質大消退。

不過，持續對收益率曲線控制政策的後座力，也將變成打擊日本股市的壓力，形成全球經濟潛在擔憂。

日本央行如退出貨幣寬鬆政策，「便宜錢」的最後一個水龍頭將被關緊，加大全球金融條件緊縮，融資成本上升，將施加全球經濟下行壓力。日圓利率一旦上升，可能導致海外資金湧入日本，日圓將轉向上升軌道；日圓走強，將引發海外資金對沖浪潮，觸發日圓升值。

日本央行此際搭上今年全球央行貨幣緊縮「末班車」，為明年預做準備。但當前日本還不具備升息條件，一旦猛加油門轉向，恐引起市場大震盪。

此外，以日本仍處高通膨且還將持續下，調整通膨目標可確保央行在貨幣政策操作的多元選擇，對日圓和日本經濟走出「消失的卅年」有所助益。

央行行長黑田東彥卸任前丟出「黑田震撼」，及未來繼任者新政，將影響全球資本市場運作，小心翼翼面對日本央行這隻蝴蝶吧！

日本央行 日本經濟 通膨

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