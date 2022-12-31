冬天多病毒入侵 須超前部署

十一、二月，許多國家面臨新冠、人流感與呼吸道融合等三種病毒流行，加上近期高致病性禽流感（H5N1）在歐、美、亞洲禽類流行，民眾與政府應在防疫上有哪些作為？

首先，家中有免疫脆弱族群者，不宜參加大型人群（包括跨年）活動。主因Omicron病毒感染者中，大多數是不發病與輕症患者，但他們仍帶病毒，易感染親友中免疫脆弱族群，尤其若這些人中僅打過AZ疫苗或接種次數未達三劑以上，或第三劑接種日至今超過六個月，若遇Omicron病毒，易在病程中轉為重症。

台灣過去病毒流行中，我們發現：一、登革病毒在高雄與台南群聚病例，容易導致後發病者病徵更嚴重；二、二○○九年新型流感病毒H1N1流行時，發現人群傳播中出現新突變病毒，較原病毒更利於人際間傳播，尤其在人口密度高及出現時間、空間聚集處（如舉辦大型人群活動），有助於在快速傳播鏈中，選擇出「優勢」病毒在短時間內造成大量病例；三、禽場流行的禽流感也常因在大養殖禽場中，原「低致病性」病毒演變為「高致病性」病毒。

換言之，RNA病毒的多突變性，於短時間內快速傳播，極易於大量宿主聚集時，選擇出更易加速傳播的「優勢病毒株」而擴大疫情。因此，凡家中若有體弱多病者，切勿在此年節期間參與大型慶祝活動，出門時宜戴立體口罩與面罩、隨身酒精洗手液與含熱水的保溫瓶。

為抵禦多元病毒入侵台灣，除強化病毒偵測，並告知與教育民眾之外，接種疫苗也必須使用多蛋白疫苗，不能僅僅依賴單一棘蛋白，在免疫脆弱族群與醫療人員等高風險族群，啟用能對抗多種病毒變異株的疫苗，將可避免重症率及致死率上升。此外，高致病性禽流感病毒流行區必須擴大偵測範圍，科學防疫是最有效之策略。