聽新聞
test
0:00 / 0:00

冬天多病毒入侵 須超前部署

聯合報／ 金傳春／台大公衛學院兼任教授（台北市）
疾管署長周志浩表示，新冠疫情至今已經三年，但細菌病毒沒有一例一休，24小時都在威脅我們且不講人情。記者楊雅棠／攝影
疾管署長周志浩表示，新冠疫情至今已經三年，但細菌病毒沒有一例一休，24小時都在威脅我們且不講人情。記者楊雅棠／攝影

十一、二月，許多國家面臨新冠、人流感與呼吸道融合等三種病毒流行，加上近期高致病性禽流感（H5N1）在歐、美、亞洲禽類流行，民眾與政府應在防疫上有哪些作為？

首先，家中有免疫脆弱族群者，不宜參加大型人群（包括跨年）活動。主因Omicron病毒感染者中，大多數是不發病與輕症患者，但他們仍帶病毒，易感染親友中免疫脆弱族群，尤其若這些人中僅打過AZ疫苗或接種次數未達三劑以上，或第三劑接種日至今超過六個月，若遇Omicron病毒，易在病程中轉為重症。

台灣過去病毒流行中，我們發現：一、登革病毒在高雄與台南群聚病例，容易導致後發病者病徵更嚴重；二、二○○九年新型流感病毒H1N1流行時，發現人群傳播中出現新突變病毒，較原病毒更利於人際間傳播，尤其在人口密度高及出現時間、空間聚集處（如舉辦大型人群活動），有助於在快速傳播鏈中，選擇出「優勢」病毒在短時間內造成大量病例；三、禽場流行的禽流感也常因在大養殖禽場中，原「低致病性」病毒演變為「高致病性」病毒。

換言之，RNA病毒的多突變性，於短時間內快速傳播，極易於大量宿主聚集時，選擇出更易加速傳播的「優勢病毒株」而擴大疫情。因此，凡家中若有體弱多病者，切勿在此年節期間參與大型慶祝活動，出門時宜戴立體口罩與面罩、隨身酒精洗手液與含熱水的保溫瓶。

為抵禦多元病毒入侵台灣，除強化病毒偵測，並告知與教育民眾之外，接種疫苗也必須使用多蛋白疫苗，不能僅僅依賴單一棘蛋白，在免疫脆弱族群與醫療人員等高風險族群，啟用能對抗多種病毒變異株的疫苗，將可避免重症率及致死率上升。此外，高致病性禽流感病毒流行區必須擴大偵測範圍，科學防疫是最有效之策略。

禽流感 疫苗 流感病毒

延伸閱讀

台北逾74萬劑公費流感疫苗用罄 衛生局：仍有自費可打

港取消防疫措施 議員：內地人到港需打疫苗

未接種疫苗！2歲女童發燒、嘔吐 就醫確診隔日亡

拳擊／巴黎奧運超前部署 抗癌鬥士陳念琴降體重轉量級

相關新聞

「黑田震撼」的蝴蝶效應

面對日圓超貶，日本銀行（日本央行）出乎市場意料地將十年期日債殖利率上限，從○．二五％提高至○．五％後，日圓一度應聲上漲四...

對藥師未審先判 大可不必

中午和朋友談到普拿疼一盒一千五百元事件，我跟朋友說，藥師又變成發防疫財死要錢分子了。乾脆我拿一罐一千顆調劑用的對乙醯胺基...

冬天多病毒入侵 須超前部署

十一、二月，許多國家面臨新冠、人流感與呼吸道融合等三種病毒流行，加上近期高致病性禽流感（H5N1）在歐、美、亞洲禽類流行...

科技．人文聯合講座／歲末，留給自己一張誠實容顏

日本漢字檢定協會從一九九五年開始，每年舉行特別徵求「今年的漢字」活動，用一字來說明一年的感受。二○二二年十二月十二日，京...

氣候失調 難過的一年

冬季是蔬菜旺季，過往量多物美價廉。

新年願望：終結疫情、戰爭、通膨

去超商，熟識店員悵然地跟我說，阿嬤的兒子走了。阿嬤是熟客，她常來店裡消費坐上半天，母子相依為命，生活寂寞。年輕店員們都喜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。