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對藥師未審先判 大可不必

聯合報／ 張裕昇／藥師（高雄市）
北市文山區洪姓藥師涉嫌以每盒1500價格販售普拿疼。（示意圖，非新聞藥局） 本報資料照片。
北市文山區洪姓藥師涉嫌以每盒1500價格販售普拿疼。（示意圖，非新聞藥局） 本報資料照片。

中午和朋友談到普拿疼一盒一千五百元事件，我跟朋友說，藥師又變成發防疫財死要錢分子了。乾脆我拿一罐一千顆調劑用的對乙醯胺基酚（又稱普拿疼）給你，你分裝成十顆一包，每包賣五十元，賺的錢平分，這樣好不好？

後來仔細想想，他要是把談話偷偷錄下來，然後擠牙膏式爆料，我不就變成死要錢、哄抬藥價的藥師嗎？我若辯稱這是開玩笑，有多少人會相信？

我的第一個疑問是，現在上街買東西都會錄音嗎？第二是，幾倍才算哄抬物價？一倍、二倍可能是，十倍以上叫話唬爛，不叫哄抬物價，何況又開出六百盒這種不可能條件。同成分、同劑量藥品，原廠藥和調劑用藥價差近四十倍，能說原廠藥哄抬價格嗎？第三個疑惑是，對乙醯胺基酚列入防疫管制物資了嗎？

藥師有錯，速罰重懲，大家都沒意見，但獵巫式未審先判，拿藥師祭旗，更不可取。

普拿疼 價差

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