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政客圖謀私利 青年上戰場

聯合報／ 黃映溓／文史工作者（屏東市）
國防部長邱國正（左）率相關人員拜會國民黨立法院黨團，報告兵役延長1年案。圖／聯合報系資料照片
國防部長邱國正（左）率相關人員拜會國民黨立法院黨團，報告兵役延長1年案。圖／聯合報系資料照片

蔡英文總統公布兵役延長一年的國防新制，宣稱「台灣夠強就不會變戰場，青年不用上戰場」，沉寂兩年後親操盤，蔡總統仍不脫文青口吻。事實上，唯有謀求兩岸和平，台灣才能長治久安，遠離戰火。

稍早，美國質疑台灣目前四個月的役期軍事訓練不足，近日，美國前國防部長艾斯培受訪時，甚至向蔡總統提出強化台灣國防戰力的建議，包括台灣年輕男女性都要至少服役一年以上。美國頻對台灣役期下指導棋，引發熱議。

今年初以來的俄烏戰爭全球矚目，台灣是否會步烏克蘭後塵，淪為美中競賽馬前卒？國際高度關注。

台灣能不能類比烏克蘭？仁智互見。烏克蘭的國土是台灣的十七倍，人口是台灣的兩倍，有北約美國奧援，盟邦無數；台灣除了美國空嘴薄舌、鼓譟煽動，外交孤立無援。烏克蘭擁有建造航空母艦的能力，台灣卻向美國採購大多數武器。

時至今日，台灣不尋求和平方式化解兩岸政治歧異，妄想用軍事手段正面對決，無異螳臂擋車。

俄烏戰爭對台灣究竟有何重大啟示？外交部長吳釗燮在面對媒體詢問時脫口說出：「台灣人民已經準備好為自由而戰」，這說法完全凸顯政客自私自利，不負責任心態。應驗了台灣俗語「別人的囝仔死嘸了」。

誠如作家喬治歐威爾說「所有的戰爭宣傳，所有的叫囂、謊言和仇恨，都來自那些不上戰場的人。」戰爭，戰死的是年輕人，逃跑的是政客，無辜的是百姓，發國難財的是軍火商。

政客一再挑釁，刻意製造兩岸衝突對立，圖謀政治私利；蔡英文總統說，進口美國萊豬沒有美國的壓力，台積電遷移美國設廠也沒有美國壓力；就連延長義務役男役期，同樣也沒有來自美國的壓力，這些話，您信嗎？

美國 俄烏戰爭 烏克蘭

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