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政策制定 不該由後代埋單

聯合報／ 江一豪／律師（新北市）

即將走過國際情勢動盪、疫情肆虐的二○二二，眼下是對抗氣候變遷的關鍵時期；而身處美中角力前線的台灣，有嚴峻少子女化等問題。展望未來充滿挑戰，尤須關注「未來世代」的權益。

世代正義，關注的是不同世代間的公平，當代（老中青）之間的資源與利益分配，應兼顧彼此並加以調和，對於後代（未出生世代）的生存條件，也應未雨綢繆，不該使其過度承擔上一代的債務。國家發展納入對後代的保護，因此具有永續的意涵。

近日由於稅收超徵，朝野皆有普發現金「還財於民」倡議，卻似乎都忘了居高不下的國債。學者研究，我國自二○一四年後才出生的世代，未來終生勞動所得有近六成需繳給國家弭平財政缺口，也就是由未來世代為當代虧損埋單，但現存世代，卻能從政府預算中溢領移轉收入，不同世代間顯然存在不公。

月前由德國看守協會公布的全球氣候變遷績效指標，台灣在五十八國中排名五十二，對於長期處於末段班，環保署一方面表示虛心接受，卻也反指該評比屢次以錯誤資料估算台灣減碳績效。這無法掩蓋「氣候變遷因應法」至今仍未完成修法事實，而行政院版草案，除被批評機關權責不明，其中僅明定二○五○年長期減碳目標，卻明確減排期程，此與德國「氣候保護法」被宣告為違憲的案例近似。

二○二一年三月，德國聯邦憲法法院作成「氣候保護法」部分條文違憲裁定，理由在該法對於二○三○年前碳排容許量過高，將極端的減量負擔留給後代，已對未來的自由基本權造成過度危害，可說是另一種債留子孫。這是我國後續修法需注意之處，只是面對即將到來的總統大選，各黨是否能專注於立法，讓人難以樂觀。

政客關心的是下一任，不是下一代。如何監督政治人物，透過制度設計管控會影響未來世代福祉的政策制定、決策及執行情況，不讓世代衝突爆發，轉向導引至世代互助，是展望未來願景不可缺的圖像。

氣候變遷 德國 減碳

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