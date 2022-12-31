新年願望：終結疫情、戰爭、通膨

去超商，熟識店員悵然地跟我說，阿嬤的兒子走了。阿嬤是熟客，她常來店裡消費坐上半天，母子相依為命，生活寂寞。年輕店員們都喜歡和善阿嬤，空檔時會和她聊聊。

阿嬤經常幫兒子繳交通違規罰單，嘴裡罵罵咧咧：「叫他開車慢一點，不聽，老是違規，收到罰單也不理，我看不下去，只好幫他繳，唉！」店員勸她狠心點，不要再幫兒子繳。但下次阿嬤還是來繳，依舊罵不停。

前不久，阿嬤來影印資料，一臉哀戚，問她怎麼了？阿嬤很傷心的說，兒子走了，感染新冠，本以為病情好轉，哪知有慢性病的他還是不敵病魔。大家只能安慰她，在新年即將到來之際，孤單背影格外讓人心疼。

一位長輩說，近日看大陸疫情嚴峻，又看俄烏戰爭造成百姓流離失所，那些畫面讓她常感悲傷，索性不看新聞。但她依然默默做善事，她說希望這動盪的二○二二年快走，疫情奪走許多人生命，加上俄烏戰爭衝擊，物價飆漲，許多家庭破碎，許多人失業；生活無以為繼，她在能力範圍內常捐款弱勢。

感動這浮生亂世中，還有許多真情溫暖人世間，在寒流一波波冬日裡，給人帶來希望。有單親媽媽在我們社區群組發文，說她讀國小孩子在累積超商點數，想換鬼滅之刃周邊商品，但她家是低收入戶，她本身罹癌，無法負擔這麼多點數消費，懇請街坊鄰居能捐些點數。貼文一出，眾人馬上呼應，滿足孩子願望，也成全母親愛心。

大陸疫情嚴峻，感冒藥被搶購一空，住在對岸姊姊買不到藥，問可否幫她寄一兩盒感冒藥或是清冠一號。買了幾盒伏冒熱飲，附近中醫診所只剩一盒清冠一號，我買下後覺得應該再多寄一盒，經過中藥店時順便進去問問看，老闆聽說我想託人帶給大陸親友，立即拿出兩瓶中藥，說目前只剩兩瓶，不賣，只送有緣人；又說，這算是類似清冠一號，根據清冠一號配方研磨成粉，同樣具清熱解毒功效，之前疫情肆虐時，他送出好多瓶，不收費。感動於中藥店老闆的愛心，更感動他對大陸沒有絲毫歧視，願意慷慨相助。

過去一年，雖然九合一選戰激盪，但還是感謝生命中所有的愛和相遇，願新年曙光照亮前程，願疫情、戰爭、通膨都終結。