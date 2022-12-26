為百萬台商請命，也為兩岸和平請命 春節起全面開放小三通

蔡英文總統曾一再自詡2001年通航的小三通，是她在陸委會主委期間重大的政績，更是兩岸直接通航歷史性的一步。過去三年因為疫情因素，政府全面禁止小三通，國人、台商及其家屬都可以理解，但是如今世界各國都以陸續開放國境限制，桃園機場出入境旅客也開始日已倍增，但攸關百萬台商與金馬民眾民生利益的小三通，民進黨執政當局卻以各種理由加以阻礙恢復，認為國家的醫療能量無法負荷，過去陳時中在國會殿堂非常自豪防疫成績「世界怎麼跟得上我們」，如今確認為自己能力不足，民進黨蔡政府這樣的說法不就等於打了自己一巴掌！

我們要沈重的呼籲民進黨的蔡英文，請您在做出決策前，必須以全體國人的利益作為施政的核心原則，對恢復小三通的對象，限制為金馬戶籍的民眾，這樣有條件的開放，其實是無意義的攔阻。我們相信國家的醫療體制與能量絕對可以因應國人經由小三通返國過年！

許多人包含民進黨的黨公職及支持者，都認為民進黨在1126地方大選全面潰敗，其中有一個原因正是執政傲慢聽不進人民的聲音，若是因為把民進黨敗選持續歸咎於「抗中保台」失效，並遷怒於台商且對阻礙國人同胞回家過年，我們希望民進黨蔡政府趕緊懸崖勒馬、三思再行！

我更呼籲民進黨面對中國大陸、面對疫情，應該要放下歷史包袱、恐中與反中情緒，全面恢復小三通，不僅造福百萬國人，藉此更可展開兩岸官方的良性對話與善意互動，進一步尋求兩岸關係的突破，為兩岸和平打下基礎，造福兩岸人民。

有溫度的執政，是全民之福，請民進黨也請蔡總統時時刻刻放在心上，用行動展現執政高度！