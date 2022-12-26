快訊

台中公車司機爆辱罵長者！還誆稱車壞趕乘客下車 港女抱不平反被開車推撞毆打

天條犯不得 國泰蔡家買全家 會不會因產金分離破局？

宋仲基大方認愛戀上英國妹 女方正面照曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

科技．人文聯合講座／值得我們高興的護國精神

聯合報／ 李家同
「護國神山」台積。路透
「護國神山」台積。路透

李家同
李家同
大家都知道「護國神山」這個名詞，我們都感到高興，有這麼一座護國神山。我卻要向大家介紹我國的「護國精神」，相信大家會感覺到護國精神的重要性，也會對我國有這種精神感到欣慰。

在過去，我們的工廠雖然裡面有非常高級的設備，可是並沒有擁有自己開發的關鍵性技術。要開發任何一個關鍵性技術都不是易事，需要投入很長的時間、很多的人力，當然也需要相當大的財力。因此，很多公司實在沒有能力做這種耗時又耗財的研究發展。

可是，因為我有很多機會和工業界接觸，我發現我國已經有相當多科技公司肯做這種耗時又耗財的研發，而且也有不錯的成績。我在下面舉幾個例子。

一、非常精密的電流檢測系統。我們有電子儀器公司發展出一種細微電流的檢測設備，可以檢測到0.000000000000001安培的電流。各位可以想見，這種設備的研發需要多少時間。

二、在一個比五元銅幣還要小的面積上鑽三千多個小孔。

三、自主開發出雷射印表機和影印機的列印頭、列印控制晶片與碳粉製造的技術，也已經開始生產雷射印表機和影印機。

四、非常薄的薄膜，這種薄膜的厚度是原子級的。

五、規格很高的點膠機，一秒鐘內滴出二千滴膠，同一個位置至少會滴六百滴，每二滴膠的位置誤差不能大於十微米（一微米為一米的一百萬分之一）。

還有很多我認為非常值得敬佩的成就，有些實在太難解釋，我就不能在此介紹給各位。值得大家知道的是，我國有一個特點，本國的市場很小，所以很多工業產品是要出口到外國，如果沒有自有的關鍵性技術，就很難輸出。很多公司意識到，必須要能自行開發規格較高的工業產品。這種公司都知道，要有一個能夠商業化的產品，絕不可能在短時間內研發成功。因此公司必須有耐心，讓工程師可以全心全意摸索。有這種想法的公司越來越多，只是國人不太知道而已。

還有一件值得大家注意的事，那就是越來越多的公司注意研究發展。有的是發展新而高規格的產品，有的是不斷地使自己的產品可以升級。比方說，有些機械公司肯花很多時間研究如何設計機械底座，使得這個機械在運作時非常穩定。我也知道有一些軟體公司正在默默地從事發展市面上還沒有的軟體，這種軟體牽涉到作業系統和通訊技術，也牽涉到很多數學，不容易開發的。

希望大家能夠感到欣慰，因為我國已經有很多科技廠商肯投資在耗時又耗財的研發工作上。（作者為清華大學榮譽教授）

延伸閱讀

美國官員進駐行政、立法院 立委痛批干涉台灣內政

112學測整理包／多校系個申參採科目下修 考前衝刺重點、重要資訊一次看

112學測自然／化學科4大實驗考前必熟悉 護國神山+物理也可能入題

經濟日報社論／教育國際化 才能培育護國群山

相關新聞

科技．人文聯合講座／值得我們高興的護國精神

大家都知道「護國神山」這個名詞，我們都感到高興，有這麼一座護國神山。我卻要向大家介紹我國的「護國精神」，相信大家會感覺到...

議會政治亂象 啟動府會治理

議會相關新聞從選前高虹安助理費、台南光電利益牽涉議長選舉，到選後台南經發局長涉貪、各縣市議長副議長賄選綁樁，再到高雄劉世...

擋住縣市長的兩道高牆

新縣市長們昨天風光上任，有恩報恩，有仇的報仇，各在他們心底，外人很難猜透。選民關心的倒是，他們真的能夠兌現政見支票，實現...

大法官留給檢警的謎題

二○一八年九合一選後，原本賄聲賄影的地方議會正副議長選舉，卻出現了敞亮的司法天空，無任何賄選傳聞，識者詫為異聞，到底是實...

「蘭千」呼喚…要留故宮 莫流落海外

包括唐代書法大家褚遂良仿〈蘭亭集序〉的黃絹版本文物、以及懷素〈小草千字文〉真本的「蘭千山館文物」，在故宮「寫盡繁華」特展...

美缺中國通 盲對陸競爭？

美國國務院在本月稍早成立了「中國事務協調處（簡稱中國處）」，取代原先東亞局的「中國科」，以協調內部應對來自中國大陸地緣政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。