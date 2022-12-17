退休有事做 好活才能找到好死

記得多病獨住但有移工照顧的母親，晚年總愛抱怨，從前長者與家人同住，走不動的時候大概就是快走的時候，哪像現在一拖好幾年，折磨自己也拖累親人。轉眼我也六十，看聯合報「一個人老後」專題，身處「孤老死」年代，心裏不禁無限感慨！

專題中「退休五力」，除了一般人必備的「健康與財務」，對我來說，就屬「自在獨立」最重要。畢竟傳統大家庭式微，況且現代人跟自己都不好處，遑論與他人同住，加上面對台灣社會高齡化的「退休養老」，政府又是一貫推拖拉，所以只有自己看開，才能「藉由好活找到好死」。至於如何看開，大家都明白只有靠自己。

不過再憑己力，誰能離群索居？就像二千年電影「浩劫重生」，描寫聯邦快遞員空難後於荒島生活的電影，那顆名叫「威爾森」的排球遭海浪衝走時，因早被男主角視為朝夕相伴的好友而讓他傷痛欲絕，其實正說明很少人能處理完全孤立的狀態。所以我早意識惟有透過退休五力的「活躍好學」與「社會連結」，才可能充實生活多元面向並從中獲得樂趣，達到「自在獨立」的目標。

最後，比起母親口裏「老有所終」的美好過去，我想再過二、三十年，拜現代科技文明所賜，如肉體少受折磨的「安寧醫護」，甚至能讓人忘掉現實痛苦的「虛擬實境」，或許就是所有長者還可同享的另類福分吧！