中俄抗美 南海陣營化

原本就紛爭不斷的南海情勢，最近變得更加動盪不安。

上月，美國副總統賀錦麗訪問菲律賓馬尼拉和巴拉望島，極力拉攏菲國在南海對抗中共。之前，菲國防部公布美方將依據美菲《強化國防合作協定》提供近七千萬美元經費協助菲方在三個軍事基地建造訓練和倉儲設施。

賀錦麗訪菲期間，中菲兩方為了中共海警船「強行」搶走落在菲國所占領南沙中業島附近的中共火箭殘骸一事發生摩擦。菲國政府表示要向北京提出外交抗議。

十一月下旬，美國軍艦錢斯洛斯維爾號駛入南沙島礁鄰近海域，執行所謂的「航行自由行動」，中共解放軍進行跟蹤監視，並予以警告驅離。此乃繼今年七月之後，美方挑戰中共南海海域主張的另一新行動。

約在同時，越南外交部發布聲明，指稱台灣於上月廿九日在太平島周邊水域進行例行性實彈射擊，「嚴重侵犯」越南「主權」，對此指控，我外交部嚴正表示無法接受。

日前，俄國外交部長拉夫羅夫指控「北大西洋公約組織」在中國大陸附近挑起緊張局勢。他所指的「附近地區」是南海。

繼中共與東協、美國與東協分別在南海舉行聯合海上軍事演習後，去年底，俄國與東協也進行了聯合海上軍事演習。今年四月，俄國防部宣布將與越南在南海舉行名為「二○二二大陸同盟」的軍事演習，但可能過於敏感，不符越南總體國家利益，此軍演並未舉行。

觀察近期俄國所發表有關南海的言論，以及中俄空軍在日本海、東海、西太平洋海域上空實施例行性聯合空中戰略巡航的發展，顯示中俄已開始聯手對抗美國在南海的行動。

就南海問題之處理而言，原本存在的「陣營」是東協與東協聲索國（汶萊、菲律賓、印尼、馬來西亞、越南），主要是因應中共在南海的強勢作為。美、日、澳、印度、及歐洲國家（英、法、德）一向被視之為南海的「局外人」，也未成立聯合陣線或陣營。

歐巴馬政府採行重返亞洲政策後，美國開始積極面對南海問題。川普執政期間，美國制定了印太戰略，拉攏東協國家、日澳、英法德等國家在南海對抗中共。鑒於歐洲國家對川普政府的政治、外交、經濟政策及北約軍事同盟關係存有疑慮，並未完全迎合美國的策略，沒有參加美國一再呼籲推動的南海聯合巡航行動。

拜登總統上台後，英法德等國的南海政策出現變化，開始加入美國所主導的「反中陣營」，此見諸支持美國印太戰略的表態、「二加二部長」聲明，送交「聯合國大陸礁層界限委員會」有關南海仲裁的外交照會、派遣軍艦航行南海、以及美英澳三國軍事同盟的建立等。

俄烏戰爭爆發後，俄國被國際社會孤立、制裁。但中共採取不同策略，藉機進一步強化中俄雙邊關係，對抗美國所主導的反中、反俄陣營，表態反對美國主導下所通過的國際秩序和規則。

近期南海情勢印證中俄與美國在南海推動「陣營化」的發展趨勢。未來南海爭端的處理將變得更加複雜、更加困難，此令人擔憂。