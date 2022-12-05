郭台銘，出來選總統吧

四年過去了，台灣又面對一次關鍵的抉擇時刻；國民黨再次大勝，二○二四的人選再次混沌。國民黨是會重蹈二○二○的前車之鑑，還是撥亂反正，延續並精進馬英九的經濟繁榮、吏治清廉、兩岸和平發展路線？

總統大選，兩岸永遠是，也應該是重中之重。這次民進黨大敗，一方面是民進黨信任度的破產，一方面是與地方選舉連不上「抗中保台」；但我們也不能忽略「鐘擺效應」，以及台灣民意逐漸形成，中央與地方分軌的平衡機制。

原本地方選舉是總統大選的試金石，例如一九九七年民進黨大勝，二○二○年順利執政；二○一○年國民黨勝選，二○一二年馬英九連任；但是二○一六年後，民進黨中央執政濫權，人民在地方選舉教訓民進黨，然後又因為「抗中保台」而讓民進黨在中央延續執政，這也是一種「權力平衡」的心理。

因此，二○二四要完成政黨輪替，國民黨候選人必須要提出清晰、明確、可受信任的兩岸路線，與民進黨直球對決。目前國民黨的臉譜，其實是一個「不濫權的民進黨」，在兩岸路線完全模糊，而以內政、清廉、權力的自我節制來與民進黨比較。是否可用同樣的路線，贏得總統大選？似乎也沒有不行。

但假設國民黨要放棄九二共識，不提「一中各表」或「良制一國」，而讓總統大選成為「兩個民進黨」的競爭，這就未免太讓人遺憾了。兩岸並非平靜無波，台灣的和平實已岌岌可危，國民黨不思挽狂瀾於既倒，而要貼近民進黨的「抗中害台」，這是看不起台灣人民的智慧，還是看不起自己的論述能力？

二○一六、二○二○年，國民黨都是以剛當選，承諾「做滿任期」的直轄市長，請假參選總統，結果不盡理想。但沒有資源的在野黨，很難不派最強戰將參選直轄市長，而在勝選之後聲望最高，順勢參選總統，實屬無奈。這次侯友宜、盧秀燕在競選過程中，都沒有「做好做滿」的承諾，筆者認為他們有義務成為一個選項；不是說非要參選總統不可，而是當台灣民意需要的時候，沒有拒絕的權力。

但筆者心中的最佳人選，還是非郭台銘董事長莫屬。台灣不是在承平時期，需要一位熱愛中華民國，懂兩岸、懂產業、懂科技、懂經營、懂領導，也有公益之心的國家領導人，來打破兩岸困境，台灣在地緣政治下的困境—例如台積電等的困境。

四年前筆者曾寫下，《韓國瑜鎮高雄，郭台銘選總統》，近日重讀舊文，郭台銘三個無可替代的優勢「白手起家又熱心公益，經濟專業無人可及；個人成就皆已完成，民眾願相信沒有私心；在美國、大陸都有事業，本身就是「美陸等距」的最好示範者」，放到今天，似乎更有說服力。

郭董以一己之力，為台灣帶入BNT疫苗，這不只是有善心，有財力，更要有「被信任的能力」，大陸、台灣社會、美國政府，都不得不認許郭台銘是個「咖」，這樣的人若能擔任中華民國總統，實為人民之幸國家之福。