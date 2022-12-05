論文抄襲 高教「反淘汰」

從林智堅的論文門到最新爆發鄭文燦碩士論文與蔡適應博士論文，同樣被台大與台北大學學倫會審定確為抄襲而取銷碩博士學位，說老實話，這都是學術界最大的警訊：國家人才的培育出現反淘汰的大漏洞了！

部分碩博士指導老師已經放棄了學術倫理上應有的原則與堅持，不但以量產方式製造了許多「假碩博士」，更大開方便之門，讓學術的門檻降到不能再低的地步。結果就是方便更多想要「洗學歷」的政商人士，大量快速地成為「碩博士」，真正認真修習課程與寫論文的研究生仍舊只能默默苦學一直到拿到學位。

但是學術界與教育界卻沒有那麼多的位子可以供他們發揮所學，他們的出路處處受限，不少人不得不學非所用換跑道以求生存。

真才實學的碩博士無法適才適所提供所學，不少政商名流卻能因著學歷的「提升」而成了「明日之星」。願意下苦功而一步步地從學士一直到碩博士，紮實地研究學問的學子愈來愈少；至於指導教授大開方便之門，量產自己門下的研究生，不但可以結黨成派， 更能在政商界相互支援、互相拉拔，形成更大的影響力。問題是國家所需人才的培育已因此而大量流失，完全不利未來的國家發展啊！

這些大開方便之門的指導教授，讓莘莘學子誤以為指導教授所提供的方法論與研究架構，先後期同學都一樣，所以可以大同小異，只要研究題目不同，結論有所創新即可，因此相互「抄」（該說複製貼上， 改動一些字眼即可）。